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萬物皆可烤！燒烤界新寵兒「烤冰塊」崛起 老饕曝美味秘訣：趁熱吃

聯合新聞網／ 綜合報導
近日大陸流行起一道特殊小吃「烤冰塊」。圖／擷自抖音</a
近日大陸流行起一道特殊小吃「烤冰塊」。圖／擷自抖音

各地美食無奇不有，連冰塊都能拿來烤！近日大陸流行起一道特殊小吃「烤冰塊」，據傳是東北菜的一種，人氣之高還要先預約才吃的到，相關影片一曝光便引發不少關注。

有網友在江西南昌街頭拍下「烤冰塊」，上傳後隨即在微博及抖音引發討論，根據影片，該料理的製作方法十分簡單，首先將一大把冰塊放上烤爐，撒上鹽、辣椒粉、孜然等香料，依口味偏好也可塗上一層燒烤醬或紅油，翻炒過後便可起鍋打包。

根據港媒「東方日報」報導，因為這道美食太受歡迎，還有燒烤攤表示，雖然「烤冰塊」是免費贈送，但製冰需要時間，因此客人若想嘗鮮需要提前預約。

陸媒「網易新聞」早前也曾介紹過「烤冰塊」，該小吃來自大陸東北地區，當地人稱之為「烤冰溜子」，冰塊本身沒味道，吃的是味覺體驗，看的是廚師技術。

大陸爆紅的小吃不僅「烤冰塊」，早前湖北恩施的道地美食「爆炒鵝卵石」也曾在陸網颳起一陣旋風。兩道菜的吃法都相同，以「吮吸」的方式品嘗。

「烤冰塊」的製作影片一曝光，旋即引發網友熱烈迴響，紛紛留言，「如果想吃焦一點怎麼辦？」、「這算上火還是降火？」、「我竟然一瞬間想著這表面會是熱的嗎？」、「冰塊：我這輩子都不會想到自己會上燒烤架」、「上次炒石頭，這次烤冰塊，下次是什麼？」、「趁熱吃，放久點就沒了」。

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