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超驚人吃法曝光！夜市賣「爆炒鵝卵石」爆紅 網友實測：真的有吃肉的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一道名為「爆炒鵝卵石」的特色美食在微博爆紅。圖／擷自微博
近日一道名為「爆炒鵝卵石」的特色美食在微博爆紅。圖／擷自微博

各國料理千奇百怪，就連石頭也能變小吃！日前就有名網友逛中國大陸長沙揚帆夜市時，發現一道名為「爆炒鵝卵石」的特色美食，一份售價為人民幣16元（約新台幣69元），他將料理過程拍成影片上傳微博後，立即引發網友關注，也吸引不少人跟風嚐鮮，紛紛表示：「真的有一種吃肉的感覺」、「它其實就是香料的味道，只是讓你的嘴巴在吃的時候沒有那麼寂寞」。

根據《澎湃新聞》報導，「爆炒鵝卵石」從點餐到出鍋不超過50秒，而從網友於微博發布的影片，可以看到老闆在鐵盤上放了許多小鵝卵石翻炒，還往裡面加了乾辣椒、大蒜、迷迭香等調味料，接著便起鍋打包，過程中完全沒有放入任何主食。

湖北省恩施土家族苗族自治州餐飲協會負責人透露，這道奇特的「爆炒鵝卵石」料理，其實是湖北恩施的道地美食「嗍丟」，當地人會把河裡的鵝卵石撈起來，洗乾淨後放點油和辣椒、大蒜等調味料便可起鍋，吃法則是「吮吸一下就吐出來」。

該影片曝光後，引發不少關注，有一名在小紅書擁有176萬粉絲的網紅特地拍片實測味道，他得出的結論是：「其實就是香料的味道，只是讓你的嘴巴在吃的時候沒有那麼寂寞。」不過另一名在抖音上擁有1138萬粉絲的網紅卻持不同看法，他親自做了這道料理後表示，雖然只有味道，但真的有一種吃肉的感覺。

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