男子社區公園水池戴泳鏡暢泳！ 網友震驚：社區泳池？ 知情者揭內情

公園水池當會所泳池？日前網上就流傳1段長約42秒短片，顯示有中年男子於某社區公園內的水池游泳，其間更「潛上潛下」，更甪腳踢起水花，一副悠然自得模樣。網友直指水池水質不宜游泳，又調侃「果然康樂設施完善」。不過，疑是知情的網友留言，指透露涉事男子或精神狀況有異，有人則指有關情況宜多加體諒。有指屋邨管業處亦有張貼通告，表示水質不適合暢泳，勸籲各住戶「請勿違犯所屬的用途」。

網傳的影片顯示，該名中年男子於某社區公園內的水池游泳，他戴上泳鏡，並穿着長褲和短袖上衣，休閒地在水裏「潛上又潛下」，其後更用後腳踢起水花，非常惹人注目。

網友對於該男子行為表示不解，直指「天氣熱消下暑啫」、「有搽防曬乳嗎？」、「果然康樂設施完善」；另有人就覺得池水不宜游泳，「好污穢」、「看見都想嘔」，另猜測「其實是工人洗水池」，但有facebook專頁負責人回覆指「工人洗地會趴下去嗎，同理會先放乾水池」。

不過亦有人認為無傷大雅，「只要不打擾他人，無所謂」、「你不下水的原因是因為水髒，不接受到就不接受，公園池內有人表演就有人看」、「老實講一直都想潛下水去看魚」；惟有知情者透露，該中年漢疑精神狀況有異，有人則指有關情況宜多加體諒。

留言區則有網友張貼社區管業處於本周四（8月24日）的通告，指由於留意到近日有人不當地亂闖至水池範圍，並強調水池只屬觀賞性質，水質亦不適合暢泳，為免造成身體或財產損失，勸籲各住戶「請勿違犯所屬的用途」。

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文章授權轉載自《香港01》