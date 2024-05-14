下一步 預期將降準降息

大陸將發行超長期特別國債，專家預估中國人民銀行將適時推出降準、降息，以補充市場流動性，也可避免因集中發債導致債券利率大幅拉高。

21世紀經濟報導，中央財經大學財稅學院教授白彥鋒表示，當前低利率環境有助於承接政府債券的放量，但也需要貨幣政策加以配合，從貨幣供需情況來看，政府債券的發行過程具有「回收流動性」的影響，因此需要貨幣政策配合以保證資金供需的總體平穩。當然，未來政府債券投資使用的過程，又具有增加貨幣流動性的影響。

中信證券首席經濟學家明明表示，超長期政府債集中供給可能會引起長端利率的抬升，考慮到降成本目標下，貨幣政策有必要維持相對較低的利率環境以促進實體經濟的融資需求改善，後續數量端可能會存在降準或是人行購買國債操作，而價格端可能存在降息操作，且價格端工具或早於數量端工具落地。

白彥鋒指出，不管是超長期特別國債還是專項債，選擇在這時間點發行，有助提供更多投資選擇，對民間投資「擠出效應」較小、降低政府融資成本，更好發揮穩增長、優結構積極作用。