碧桂園償付兩票據利息

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸房企近來頻傳爆雷事件，其中碧桂園的一舉一動更將續牽動市場神經。11日下午，碧桂園地產在中國銀行間市場交易商協會發布公告，宣布餘額共人民幣17億元（約新台幣76億元）的中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」均在寬限期內完成利息償付。此前，9日碧桂園才發出公告指出，無法按時支付兩期擔保債利息。

新京報指出，碧桂園地產最新公告顯示，截至公告日，發行人碧桂園地產已按時於寬限期內足額償付碧桂園地產2023年度第一期、第二期中期票據全部應付利息（包括寬限期內產生的利息）。下一計息期起算日自2024年5月9日起開始計算，終止日不變。

碧桂園稱，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，公司已於5月11日將上述兩期中期票據應付利息人民幣3,040萬元、3,555萬元，以及寬限期內產生利息6,829元、8,278元足額劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款帳戶，由其依付息登記日的持有人持有比例完成上述利息資金分配處理，並付至債券持有人指定的銀行帳戶。

公告還提到，「23碧桂園MTN001」的發行金額為8億元，起息日為2023年5月9日，發行期限2年，本計息期債項利率3.80%。「23碧桂園MTN002」的發行金額為9億元，起息日為2023年5月9日，發行期限2年，本計息期債項利率3.95%。

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