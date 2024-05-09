特斯拉爭取全自駕落地中國 數據蒐集面臨挑戰

特斯拉（Tesla）正試圖爭取全自動駕駛進入中國，業界人士指出，特斯拉的數據蒐集與訓練部署將會是一大挑戰，要麼中國允許數據出境，要麼美國政府同意特斯拉在中國部署大規模AI算力。

第一財經9日報導，一位業界資深人士表示，特斯拉全自動駕駛（Full-Self Driving）要在中國全面推出，將面臨一項挑戰，「特斯拉的自動駕駛大模型訓練部署在北美，在中國獲得的感知數據如果不能傳回美國用作訓練輸入，那就要在中國本地部署訓練環境。」

這名業界人士認為要解決這些問題有兩種方案，「要麼中國政府允許特斯拉在中國蒐集的數據出境；要麼美國政府同意馬斯克在中國部署大規模AI算力。」他認為這兩個選項都有挑戰性。

路透社8日報導也指出，特斯拉在中國全面推出全自動駕駛系統之前，需要獲得中國當局批准才能蒐集和傳輸特斯拉需要用來訓練輔助汽車駕駛所需的資料。

這位人士還表示，中國公安部交管局尚未對特斯拉全自動駕駛落地可能帶來的交通執法新挑戰作出表態，也是另一個值得關注的問題。

除了挑戰之外，第一財經也整理特斯拉全自動駕駛準備落地中國的最新進展，例如杭州1日正式實行「杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例」，使杭州主要中心城區都能作為智慧車輛測試應用區域。杭州成為中國首個以地方立法明確自動駕駛車輛上路具體流程的城市，也是中國首個為低速無人車立法的城市。

報導稱，目前中國大城市如北京、上海的自動駕駛只能在中心城區外圍郊區上路，廣州中心城區僅有5%區域開放自動駕駛。有消息指出特斯拉正尋求申請在上海啟動無人駕駛計程車測試，但特斯拉對此沒有回應。

此外，特斯拉全自動駕駛需要用到的導航地圖，有消息指出特斯拉已與百度達成協議，儘管雙方未透露交易細節，也不確定該協議是否與特斯拉全自動駕駛有關聯，但如果特斯拉能夠使用百度的地圖，至少意味著特斯拉地圖準確性有望提升。

此外，中國汽車工業協會於4月28日晚間發布通知，特斯拉在上海超級工廠生產的全部車型通過國家相關標準檢測。特斯拉是唯一的外企。

外媒報導指出，特斯拉與百度達成協議、獲認可符合資安法規，為特斯拉在中國推出全自動駕駛系統清除最後一道監管障礙。