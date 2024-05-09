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由負轉正！ 陸海關總數：兩岸貿易進出口總額年增5.3％

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸海關總署9日公布最新數據顯示，兩岸貿易今年4月進出口總額為236.4億美元，較去年同期增加5.3％。（路透）
大陸海關總署9日公布最新數據顯示，兩岸貿易今年4月進出口總額為236.4億美元，較去年同期增加5.3％。（路透）

大陸海關總署9日上午公布4月進出口數據，按美元計算，4月進出口總額、出口以及進口總額分別為5,125.6億美元、2,924.5億美元，以及2,201億美元，顯示均較去年同期出現回升，同時均高於市場預期，年增幅分別為4.4％、1.5％、8.4％。4月貿易順差則為723.5億美元。

兩岸貿易部分，今年4月236.4億美元，較去年同期增加5.3％。

據大陸海關總署網站數據顯示，今年前四個月，以美元計算，進出口總值為1.94兆美元，按年升2.2%。其中，出口1.1兆美元，增長1.5%；進口8,439.1兆元，升3.2%。貿易順差2,556.6億美元，收窄3.9%。

單以4月來看，按美元計價，大陸出口總額2,924億元，年增1.5％，進口總額2,201億元，增長8.4％，與上月比雙雙由負轉正，分別回升9個及10.3個百分點，均勝過市場預期。

至於兩岸經貿方面，數據顯示，今年4月236.4億美元，較去年同期增加5.3％。其中，大陸自台灣進口174.8億美元，年增5.6%，而大陸對台灣出口61.5億美元，年增4.3％，這也顯示兩岸經貿數據由負轉正。此前，3月兩岸進出口總額215.89億美元，較去年同期衰退5.3%。其中，大陸自台灣進口153.66億美元，年減9.1%；大陸對台灣出口62.24億美元，年增5.3%。

值得注意的是，東協仍繼續穩坐大陸的最大貿易夥伴寶座，當月貿易總額為823.1億美元，按年增長4.8%。其中，大陸對東協進口總額為323.5億美元，年增2.6％；大陸對東協出口為499.6億美元，年增6.3％。另，與歐盟貿易總額671.3億元，下跌5.0%，與美國貿易總額564億元，年減2.3%。不過，大陸與兩者的進出口貿易總額

海關總署統計分析司司長呂大良表示，2024年以來，外貿領域的正面因素不斷增多，動能持續增強。前四個月，中國大陸進出口成長5.7%，成長速度較2024年第一季加快，也高於2023年同期，規模創歷史同期新高。2024年4月，大陸對新興市場進出口持續向好，對歐美等傳統市場進出口增速由降轉增，加上較2023年同期多2個工作日，整體進出口增長8%。

東協 海關

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