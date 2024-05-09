特斯拉「救火隊」朱曉彤 調回大陸

特斯拉執行長馬斯克上月突然訪問北京時，帶上了一位值得信賴的副手：特斯拉前中國業務負責人朱曉彤。知情人士透露，這位被特斯拉內部視為「救火隊」的逆轉局面奇才，已經被從美國調回中國大陸。

華爾街日報報導，朱曉彤是包括馬斯克在內的特斯拉網站上目前列出的僅有的三位高管之一。朱曉彤出生於大陸，在美國和紐西蘭接受教育，去年被拔擢升職到位於美國德州首府奧斯汀的特斯拉全球領導團隊，在馬斯克分身乏術的情況下，他承擔了一些首席執行長的職責。

朱曉彤被調回中國，正值特斯拉試圖挽救在中國市場的業績。在中國大陸，比亞迪等許多車廠正激烈爭搶電動車市占。第1季，中國大陸整體電動車銷量年比成長15%，特斯拉銷售卻下滑4%。電動車產業新聞網站Electrek先前報導了朱曉彤的新職務。特斯拉和朱曉彤暫未回覆置評請求。

上個月，朱曉彤和馬斯克拜會了中國大陸總理李強和其他政府高級官員，爭取到北京當局支持特斯拉在中國推出全自動輔助駕駛（FSD）軟體功能。特斯拉將與中國大陸的百度展開新合作關係，部署基於百度地圖和導航功能的FSD功能。馬斯克正在尋求擴大FSD業務，這是重振特斯拉成長的支柱。