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鑽漏洞入美 大陸商品經「這兩國」洗產地翻倍賣

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸經過越南和墨西哥，逃避制裁向美國出口商品。圖為北京一酒店外懸掛的美中兩國國旗。(法新社)
大陸經過越南和墨西哥，逃避制裁向美國出口商品。圖為北京一酒店外懸掛的美中兩國國旗。(法新社)

美中貿易戰持續，美國對大陸商品徵收高額關稅，制裁力度不斷加碼，然而大陸為了躲避制裁，透過第3地向美國出口商品，調查顯示，在過去4年間，從大陸商品經過墨西哥、越南繞道進入美國近乎翻倍。

南韓「朝鮮日報中文網」報導，南韓貿易協會國際貿易通商研究院發布「中國對美迂回出口趨勢分析」報告指出，過去4年大陸經墨西哥的對美出口額，從2018年的53億美元（新台幣1,732.3億元）增至2022年的105.5億美元（新台幣3,448.2億元），幾乎翻倍。

此外，越南對美出口額，也從2018年15.7億美元（新台幣513.1億元）增至2022年30.2億美元（新台幣987億元）。報告表示，以上調對華產品關稅的貿易法301條款和禁止進口新疆強制勞動生產的產品、原材料的「維吾爾強迫勞動預防法案」實行的2019年為起點，繞道出口出現大幅增加。

報導指出，2019年美國根據貿易法301條款上調對華產品關稅後，從大陸的進口額從2017年的3,209億美元（新台幣10.4兆元）減至去年的2,335億美元（新台幣7.6兆元），減少了27.2%。

不過同期從墨西哥的進口額自2,873億美元（新台幣9.3兆元）增至4,430億美元（新台幣14兆元），從越南的進口額，年均漲幅達12.7%。

去年，墨西哥成為美國最大的進口國，在2003年以後首次超越大陸，因此大陸利用越南和墨西哥逃避制裁的做法，透過美國的進口動向也可以得到確認。

如果美國政府對繞道出口的國家也實施制裁，輿論擔憂進軍相關國家的南韓企業也可能會遭受到牽連。貿易協會金那律研究員說：「針對大陸繞道出口增加品類的美國政策，有必要加以監測等，做好應對準備。」

台幣 墨西哥 美國

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