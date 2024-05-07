廣交會境外採購商 參會創新高

第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）5日在廣州落幕。本屆廣交會境外採購商到會人數創歷史新高，截至5月4日（下同），共有來自215個國家和地區的24.6萬名境外採購商線下參會，比上屆增長24.5%；出口成交呈恢復性增長態勢，本屆廣交會線下出口成交247億美元，比上屆增長10.7%。

中新社報導，本屆廣交會於4月15日至5月5日分三期舉辦線下展，廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青表示，本屆廣交會共有來自215個國家和地區的24.6萬名境外採購商線下參會，其中，共建一帶一路國家採購商16萬人，增長25.1%；歐美採購商5萬人，增長10.7%。中美總商會、英國48家集團俱樂部等119家工商機構組團參會。美國沃爾瑪、英國特易購、德國麥德龍等226家跨國頭部企業組織買手參會。

截至5月4日，本屆廣交會線下出口成交247億美元，其中，新興市場客商成交積極，與共建一帶一路國家成交138.6億美元，比上屆增長13%。歐美傳統市場人均客單價高。線上平台成交漸趨活躍，出口成交30.3億美元，比上屆增長33.1%。

本屆廣交會參加出口展的2.86萬家中國企業當中，擁有國家級高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新「小巨人」等稱號的優質企業超5500家，比上一屆增長20%。

廣交會最初以中小商品、土特產品等展品為主，經過60多年的發展，產品類別越來越豐富，產品結構持續優化升級。本屆廣交會參展新品超100萬件，綠色產品超45萬件，自主知識產權產品超25萬件。本屆共舉辦334場新品首發首展首秀活動。新產品、新技術、新材料、新工藝、新創意層出不窮，更多體現新質生產力發展成果的高端、智能、綠色、低碳產品湧現，受到國際市場熱捧和青睞，為外貿發展注入新活力。

周善青表示，本屆廣交會進口展共有來自50個國家和地區的680家企業參展，其中共建一帶一路國家參展企業占比64%。

眾多國際知名企業在廣交會集中展示智能製造和優質家居消費類產品，吸引全球採購商洽談合作。

在線上平台方面，本屆廣交會線上參會境外採購商40.8萬人，來自全球229個國家和地區。本屆廣交會線上平台加大了連線展示、VR看廠、3D攝影等數字技術和智能引流，企業反饋詢盤的採購商數量明顯增長。