五一假期 北京湧現看房潮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

北京宣布鬆綁13年限購令後，大陸房市傳統銷售旺季的「五一」假期迎來看房人潮，北京五環外多個新房和二手房看房客戶量均有增加。有新房銷售員稱，忙得連喝水的時間都沒有。

另外，在上海、深圳等地新房項目則祭出花式促銷，如買房送黃金、認購送小米SU7購車定金等，二手房則主打「以價換量」。

證券日報報導，北京官方於4月底宣布鬆綁13年限購令，讓符合條件的民眾得以在五環外購買新屋。受新政策影響，「五一」期間，位在東南五環外的一新房銷售人員透露，看房人不少，大多是換房需求。隨新政出來後，同時也釋放部分購屋需求。

而在北京西五環外一新房項目銷售人員則稱，假期看房人多，「五一」前三日該專案賣了20多套房，「北京新政前，周末一天也就賣個兩三套，平日一天一兩套」，顯示部分處於觀望的人現在可直接來定房。

中原地產首席分析師張大偉認為，北京新政影響五環外市場，「五一」假期熱點新房主要集中在順義、昌平等性價比較高的北五環區域。整體來看，北京樓市在一系列政策的影響下有所穩定。

上海、深圳等地房企也不甘示弱，假期間祭出多樣促銷活動。深圳有新房項目推出折扣送「豪車」活動，還有一處新房項目則推出「買房送黃金」。有房企還推出如抽獎、現場活動等小遊戲。

北京 深圳 看房

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