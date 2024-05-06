飾金報價 回落至5字頭

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

「五一」假期期間，受國際金價回落及「五一」促銷等因素影響，金價出現較為明顯的回落，多個品牌報價重新回到每公克人民幣「5字頭」。機構分析，短期內受金價持續停留在較高的位置不降影響，金飾品零售端需求偏弱，但長期看黃金仍是配置的重要標的之一。

據中國證券報報導，「五一」期間，不少品牌黃金優惠後的價格降回每公克人民幣600元以下，包括周大生、中國黃金在內等多個品牌，目前報價皆回落至人民幣500至600元區間。

周大生門市銷售人員表示，「假期每克優惠100元，優惠後599元／克，工本費另算。假期期間，除門市活動，商場針對購金也有優惠活動，假期購金人比較多。」中國黃金門市銷售人員則表示，「五一」假期營業額大約是平時的二至三倍。

在黃金之外，以鑽石、和闐玉為代表的部分產品，「五一」期間折扣力度也較為有感。

老鳳祥門市人員說，「目前，除黃金是每克減50元優惠外，其他品類的產品基本為五折優惠。『五一』假期疊加母親節即將來臨，除黃金外的其他品類產品優惠力度都比較大。」

世界黃金協會最新報告提到，3月金價飆漲或多或少影響上游實體黃金需求。3月，上海黃金交易所的黃金出庫量為124噸，較上月下降3噸，較去年同期下降33噸。隨著傳統黃金需求淡季到來，金飾消費可能會持續低迷。

報告指出，與其他大陸國內的資產相比，黃金的亮眼表現不斷吸引投資者關注，這或將代表大陸的黃金投資需求將持續走強。相較之下，金條和金幣的銷售有望強勢，原因在於金價近期屢刷新高，投資者對其更加關注。

人民幣 金價 黃金

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