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積極推「脫貧攻堅戰」！大陸將加強低收入人口認定與動態監測

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸近年積極推動脫貧攻堅，大陸民政部近日發布通知，要加強「低收入人口」認定與動態監測。（新華社資料照片）
中國大陸近年積極推動脫貧攻堅，大陸民政部近日發布通知，要加強「低收入人口」認定與動態監測。（新華社資料照片）

在中國大陸近年積極推動「脫貧攻堅戰」，防止返貧的背景下，據央視新聞報導，大陸民政部日前發布通知，要求各地加強對「低收入人口」的認定和動態監測工作，以更好更好發揮社會救助「保基本、防風險、促進發展」功能作用，「扎牢民生兜底保障安全網」。

據央視新聞，大陸民政部日前發布通知，要求各地加強低收入人口認定和動態監測工作，進一步加強低收入人口動態監測和救助幫助。

在全面展開低收入人口認定工作方面，通知稱，要在做好最低生活保障對象、特困人員認定工作的基礎上，全面展開最低生活保障邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定工作，並要求用好「主動發現機制」，即時上傳人口資料庫，並在此基礎上，會同相關部門分類實施救助幫扶。

在強化低收入人口動態監測方面，通知要求，各地要以「防風險」為目標，逐步擴大監測範圍，在做好最低生活保障對象、特困人員、最低生活保障邊緣家庭、剛性支出困難家庭監測的基礎上，將防止返貧監測對象等更多有潛在困難或風險的低收入人口，全部納入低收入人口動態監測資訊平台，強化分層管理、動態監測。

通知稱， 要積極拓展居民家庭經濟狀況核對內容，強化相關數據運用，並全監測預警指標體系，完善醫療支出、就學、殘障等預警指標，和要依照分層管理，即時將需求資訊推播相關部門，統籌協調相關部門及時回饋救助幫扶訊息，形成「一戶（人）一條救助幫扶鏈」的閉環管理機制。

通知表示，要專注於發揮基層中共黨組織作用，教育引導有勞動能力的低收入人口自強自立，激發內生動力，透過就業、產業幫助等措施實現「脫困解困」。

中國大陸官方並未對所謂「低收入人口」的收入進行明確界定，但根據通知，「低收入人口」包括家庭人均收入，低於當地政府公告的最低生活標準的「最低生活保障對象」。例如去年七月，北京將該市的最低保標準，調整為每人每月人民幣1,320元（約新台幣5,887元）。

據通知，「低收入人口」，還包括剛性支出困難家庭（剛性支出較大導致基本生活出現嚴重困難的家庭）成員，以及其他困難人員等。

近年中國大陸積極推動「脫貧攻堅戰」，並於2020年底宣布完成全國脫貧攻堅目標任務，轉為強調鄉村振興，和建立防止返貧、致貧機制。不過，同樣於2020年的早些時候，已故的時任大陸國務院總理李克強，在當時因疫情推遲的大陸全國兩會上直言，中國大陸「有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣）」，強調疫情過後民生為要，言論一度受到廣泛討論。

中共 中國人口 攻堅 李克強 脫貧

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