陸客省錢遊 港餐飲叫苦

大陸「五一」黃金周，許多陸客選擇到香港旅遊。香港入境處數據顯示，黃金周首日（5月1日）入境陸客約18.1萬人次，雖比去年同期多1.5萬，但香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，相比疫情前，五一假期每日約20萬陸客訪港，今年數字「仍未達標」，加上陸客人均消費力減弱，雙重因素夾擊下，對香港餐飲業構成頗大挑戰。

黃家和昨（4）日在香港商業電台節目作出上述表示。他進一步指出，五一假期訪港的陸客大部份是自由行，人均消費力減少逾20%，且旅行團大多也非「高端團」。

他又引述入境處數字指，約18萬港人在五一當日「北上」消費，出境港人比入境陸客多，導致香港餐飲業生意較去年「五一」下跌約10%。

為吸引旅客，香港旅發局五一期間在維多利亞港海面舉辦煙火秀。黃家和表示，觀賞煙火的人數可能只有10至20萬人，遠低於大型煙火秀的30至40萬人，但相信對維港兩岸及油尖旺一帶餐飲生意仍有幫助，營業額或有15%升幅。