規避限制 華為借名資助美大學

彭博報導，大陸電信巨頭華為近年來一直藉助一家基金會舉辦高科技競賽以「秘密資助」美國大學前沿研究，這樣借名資助的作法成功地規避了美國頂尖大學禁止其研究人員與華為合作的限制。

華為回應稱，它與該基金會的合作旨在支持全球研究和促進學術交流，保密是為了避免競賽被視為促銷活動，並無惡意。

新加坡聯合早報引據彭博報導，根據文件資料和知情人士，美國一家位於華盛頓的「光學基金會」（Optica Foundation）自二○二二年起主辦獎金高達數百萬美元的高科技競賽。而華為是這項研究競賽的唯一資助者。

競賽自二○二二年創辦以來已經發放了數百萬美元獎金，吸引了世界各地科學家的數百份提案，其中一些科學家來自那些禁止其研究人員與華為合作的美國頂尖大學。

該基金會網站上列出了十一個「事業起步獎和獎學金」機會。除了華為資助的競賽之外，其他所有競賽都列出了個人和企業的資金捐助者。華為資助的競賽每年獎勵一百萬美元，是該網站年度現金獎勵第二高的廿倍。

代為籌辦競賽的是光學學會旗下的基金會，其成員對光的研究支撐著通信、生物醫學診斷和雷射等技術。但是一份非公開文件顯示，光學基金會「無需指明華為是競賽的資金來源或項目贊助商」，「本協議的存在和內容以及雙方之間的關係也應被視為機密訊息」。

許多競賽報名者、學者和一位評審委員均表示，他們並不知道華為資助了這一競賽項目，他們認為這筆錢全部來自基金會，而不是外國實體。