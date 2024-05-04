聽新聞
test
0:00 / 0:00

規避限制 華為借名資助美大學

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
華為被揭露透過在美國獨立基金會祕密資助美國大學開展尖端研究。 (路透)
華為被揭露透過在美國獨立基金會祕密資助美國大學開展尖端研究。 (路透)

彭博報導，大陸電信巨頭華為近年來一直藉助一家基金會舉辦高科技競賽以「秘密資助」美國大學前沿研究，這樣借名資助的作法成功地規避了美國頂尖大學禁止其研究人員與華為合作的限制。

華為回應稱，它與該基金會的合作旨在支持全球研究和促進學術交流，保密是為了避免競賽被視為促銷活動，並無惡意。

新加坡聯合早報引據彭博報導，根據文件資料和知情人士，美國一家位於華盛頓的「光學基金會」（Optica Foundation）自二○二二年起主辦獎金高達數百萬美元的高科技競賽。而華為是這項研究競賽的唯一資助者。

競賽自二○二二年創辦以來已經發放了數百萬美元獎金，吸引了世界各地科學家的數百份提案，其中一些科學家來自那些禁止其研究人員與華為合作的美國頂尖大學。

該基金會網站上列出了十一個「事業起步獎和獎學金」機會。除了華為資助的競賽之外，其他所有競賽都列出了個人和企業的資金捐助者。華為資助的競賽每年獎勵一百萬美元，是該網站年度現金獎勵第二高的廿倍。

代為籌辦競賽的是光學學會旗下的基金會，其成員對光的研究支撐著通信、生物醫學診斷和雷射等技術。但是一份非公開文件顯示，光學基金會「無需指明華為是競賽的資金來源或項目贊助商」，「本協議的存在和內容以及雙方之間的關係也應被視為機密訊息」。

許多競賽報名者、學者和一位評審委員均表示，他們並不知道華為資助了這一競賽項目，他們認為這筆錢全部來自基金會，而不是外國實體。

科學家 美國 醫學

延伸閱讀

挺巴勒斯坦學潮延燒 墨西哥和澳洲大學跟進

宜蘭南方澳豆腐岬1.6萬尾真鯛魚苗入海 豐富多樣性

規避美政府限制 華為借名資助美大學前沿研究

河南大學禮堂失火成廢墟 校友：校方與施工方難辭其咎

相關新聞

規避限制 華為借名資助美大學

彭博報導，大陸電信巨頭華為近年來一直藉助一家基金會舉辦高科技競賽以「秘密資助」美國大學前沿研究，這樣借名資助的作法成功地...

陸 AI 手機熱賣 消費電子升溫

被譽為「大陸電子第一街」的廣東深圳華強北商圈，今年五一假期擠滿了購物或進貨的人。目前手機熱度較高的是華為Pura 70系...

兩岸人物／傳音創辦人 躍非洲之王

全球手機產業近來陷入瓶頸，然而卻殺出低調但發展迅猛的「非洲之王」傳音控股。傳音創辦人、執行長竺兆江始終秉持著人與人間尊重...

富智康首季虧損收窄61% 預期上半年將繼續虧損

鴻海集團旗下手機代工廠富智康3日公布今年第1季財報，受到消費需求疲軟等影響，虧損收窄近61%至2,040.7萬美元（約新...

北大學者談產能過剩 根源是需求不足經濟失衡

「產能過剩」是當前看待中國經濟的熱門議題，北大國發院院長黃益平認為，中國常態性出現產能過剩問題，最根本原因是宏觀層面的經...

李寧愈來愈貴 利潤卻下降 終將跌落神壇？

國潮當道，在中國運動品牌近期發布的財報中，利潤都在上升，反觀作為國潮品牌代表之一的李寧卻出現下降，甚至有跌落神壇趨勢，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。