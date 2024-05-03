港首季經濟增長 遠超預期

香港政府昨天公布首季經濟增長，與去年同期比上升百分之二點七，遠超過預期。經濟學者認為內需繼續是香港經濟增長的動力。同日香港稅務局公布上一稅務年度整體稅收，同比減少百分之五，稅務局說主因是印花稅及利得稅減少。

香港政府統計處公布，香港今年第一季本地生產總值（ＧＤＰ） 按年上升百分之二點七，遠好過市場預期的增長百分之零點八，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升百分之二點三，亦好過市場預期的增長百分之零點九。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇認為，今年首季香港經濟增長遠高於市場預期，反映復甦勢頭持續，即使去年首季比較基數較高，但私人消費開支及反映投資的本地固定資本形成總額，仍然錄得溫和升幅，顯示內需繼續是香港經濟增長的動力。

但他認為，雖然香港經濟面對高利率、地緣政治局勢緊張及外圍環境不明朗等挑戰，相信近期香港資產價格市場氣氛好轉，以及勞工市場穩健，將有助消費信心進一步改善，而香港政府的支持措施亦有助旅遊業持續復甦，維持今年全年香港經濟增長預測百分之二點八不變。