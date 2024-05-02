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中國百強房企4月銷售額年降45% 房市仍處下降螺旋

中央社／ 台北2日電

中共中央政治局會議提出要「統籌研究消化存量房產」之際，中國百強房企4月銷售額月降12.9%，年降44.9%。專家稱，整個中國房地產的下降螺旋還存在。

陸媒第一財經1日報導，據研究機構克而瑞發布的數據顯示，4月百強房企銷售額人民幣3121.7億元（約新台幣1.4兆元），月降12.9%，年降44.9%，單月業績規模仍在歷史較低水準。

當中有約7成百強房企4月的業績，較3月下降，如萬科4月的銷售額較3月下降超過40%。億翰智庫提供的數據顯示，在前50大房企中，僅有保利、碧桂園等12家逆勢上漲。

今年前4個月，百強房企銷售金額年降46.8%。

4月30日的中共中央政治局會議強調，要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益；並要「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。

報導表示，業內人士認為，這是近幾年來監管層首次強調去庫存，上次強調去庫存是2014年，而這一新表態意味著房地產政策重點將轉向去庫存。

億翰智庫認為，2021年下半年市場下滑以來，政策圍繞滿足合理購房需求和合理融資需求，此次表態的轉變應該能夠代表短期調控方向的改變。目前，通過政策外力推動消化存量房產，將有效緩解市場下滑，改善購房者預期，同時也能夠間接起到「保主體」的作用，將有可能打破房地產業的惡性循環。

業內預計，推動市場緩慢復甦的各類樓市支持性政策仍將陸續推出。此前成都全面鬆綁房市限購政策，北京、天津等地也鬆綁部份限購政策。目前已有約40個城市啟動樓市以舊換新方案。

正值「五一」黃金週，不少開發商推出促銷活動，如深圳一個建案推出「買房送黃金」活動，贈送黃金價值50萬及80萬不等。

不過，第一財經29日刊登野村中國首席經濟學家陸挺的訪問，他表示，整個中國房地產的下降螺旋還存在。

陸挺表示，穩住房地產行業不可能完全另闢蹊徑，建保障房或進行城中村改造，而應該結合「保交房」及「保主體」。如果不保交房只保主體到最後也不可持續，要不斷輸血；如果只保項目不保主體，最後可能保項目的困難也較大。

他表示，此前一些地方政府為去庫存、穩房價，直接收購中古屋用於保障性住房，但實際上地方政府沒有這樣的財力，反而應由中央政府建立保交房基金。

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