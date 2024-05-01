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全球跨國能源企業殼牌 退出中國電力市場

中央社／ 台北1日電
英國殼牌集團（Shell）。路透
英國殼牌集團（Shell）。路透

路透社今天報導，全球跨國能源企業殼牌（Shell）已宣布退出中國電力市場，包括電力產業鏈中的發電、貿易及行銷業務。而中國媒體也證實，江蘇、廣東的電力交易中心日前已收到殼牌的註銷申請。

路透社報導提到，殼牌這一決定已於2023年底生效。但殼牌一名發言人表示，這一決定不適用於電動車充電業務，因為這是該公司的關鍵成長市場。

界面新聞昨晚報導，殼牌中國公司發言人4月29日表示，殼牌已作出決定，自2023年年底開始，退出在中國包括發電、貿易和營銷等業務在內的電力相關業務。

根據報導，江蘇電力交易中心日前公告，該中心受理了殼牌能源（中國）「自願註銷市場註冊」的申請。而廣東電力交易中心也公告，已受理該公司「自願退出市場」的申請。

報導指出，2014年成立的殼牌能源（中國）有限公司，是首批註冊參與中國電力交易市場的外資公司，並於2020年前後在江蘇、廣東兩省參與電力交易。

路透社提到，對於退出中國電力市場的決定，殼牌表示將「有選擇地」投資於電力，專注於從電力投資組合中實現價值，這需要做出艱難的選擇。

界面新聞指出，2021年中國全國出現罕見的電力供需緊張，加上煤炭價格上漲導致發電企業成本攀升，不少發電企業虧損加重，售電市場的交易差價進一步被擠壓。受此影響，同年各售電企業出現大幅虧損。

這一期間，殼牌在中國的售電交易業務開展不順。江蘇交易中心數據顯示，殼牌能源2020年2月17日在江蘇電力交易中心註冊生效，但到2021年底仍未展開售電業務。2022年，該公司為重新展開售電業務，在交易中心再次公布訊息，但仍未見任何交易詳情。

外資 廣東 電動

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