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中國多地無力兌現購屋補貼 拖長房市衰退期

中央社／ 台北1日電

近年中國多地購屋者紛紛上網投訴，買房逾年但購房補貼遲未進帳。專家認為，地方政府資金緊張，無法兌現補貼承諾，肯定會影響民眾購房意願，將更不利低迷不振的房市。

綜合路透社及美國之音報導，今年30歲的山東民眾王小姐，2年前用人民幣110萬元（下同，約新台幣440萬元）買了一間毛胚屋公寓，原本指望取得地方政府承諾提供的人民幣10萬元購房補貼後進行裝修，但補貼遲遲沒下落，目前無法入住。

王小姐月薪8000元，每月要還貸款6000元，另外花1800元租房子，基本上生活費需要父母幫忙，她說目前壓力很大。

中國房地產市場在高峰期占經濟活動中比例約為1/4，而土地拍賣的收入在COVID-19疫情前更是地方政府的最大一筆收入。但是疫情爆發後，這項收入大為減少，這意味著地方政府無法籌措資金向購屋者兌現自己的承諾。

為此許多購屋者感到非常無奈，人們對政府未來的支持措施產生懷疑。

經濟顧問公司龍洲經訊中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，家庭可能會開始認為地方政府資金過於緊張，無法兌現補貼承諾。這肯定會影響到人們購房的決定。

美國研究機構榮鼎諮詢合夥人萊特（LoganWright）則說，在中國房地產市場低迷中，被低估的一點是，真正的影響落在了地方政府身上。

陸媒澎湃新聞近期報導，包括山東淄博市、河南省商丘市與新鄭市和開封市等地的購屋者紛紛上網留言稱，購屋補貼未及時核發，有些人已苦等一年，更有購屋者稱，自己2021年買房的購房補貼至今還沒到手。

對於民眾的抱怨，有關單位的回覆包括：「要等財務撥款，沒有具體時間，只能等」、「待政府購屋補貼款到位後由相關部門發放，請耐心等待」、「待資金調配到位後，盡快發放」等。

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