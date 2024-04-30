陸太陽能價格戰激烈 隆基綠能董座：部分企業或遭淘汰

光電板價格跌跌不休，這讓不少太陽能企業的利潤縮水。全球最大的大陸太陽能企業隆基綠能董事長鐘寶申表示，就目前市場供給情形，若無特別外部因素影響，太陽能產業短期問題難以解決，且部分表現不佳的太陽能相關企業恐將面臨淘汰出局的命運。他並稱，光電模組的價格已經不是影響市場需求和客戶決策的關鍵因素。

據第一財經，鐘寶申30日在隆基綠能2023年及2024年業績說明會上指出，以目前市場供給情況，若沒有特別外部因素影響，產業的短期問題將難以解決，但也不會變得更差。他認為，現在很多產業鏈環節甚至處在虧損的狀態，好一點的企業會出現差距，而「表現太差的企業相信很快就被淘汰出局」。

鐘寶申還提到，目前太陽能產業的邏輯產生了一些變化，即太陽能組件的價格已不是影響市場需求和客戶決策的關鍵因素。至於未來隆基綠能的策略，他表示，一是光電核心技術的提升，即效率的提升與可靠性的提升；二是針對客戶的場景，精準去解決痛點。

界面新聞報導，4月29日晚，隆基綠能發表2023年及2024年第一季財報。2023年，公司實現總營收人民幣1,294.98億元，年增0.39%；淨利107.51億元，大跌27.41%，這一業績水準難及此前機構預期。今年第一季，隆基綠能則是淨虧23.5億元。

對於公司業績表現，隆基綠能管理層坦言，淨利年減的主因是2023年公司提列資產減損人民幣70.25億元，對淨利有一定影響。其中，受太陽能產品價格大幅下降影響，公司提列存貨減損損失約52億元。另，考慮部分產線迭代升級的因素，提列固定資產減損損失約16億元。

有關人士也稱，太陽能產業在維持快速發展的同時，也遭遇供給階段性過剩的問題，導致太陽能產業鏈價格在2023年大幅下降，產業競爭日趨白熱化，為太陽能企業經營帶來很大的挑戰。