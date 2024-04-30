陸銀行避制裁 中俄結算轉入地下

為限制北京支援俄羅斯，美國對俄實施一系列制裁可能擴大到中方銀行業，這將導致中俄貿易結算轉入地下，或讓中企被迫放棄俄羅斯市場。外電引述消息人士稱，現在部分中企正轉向邊境的小銀行和地下融資管道，甚至是加密貨幣等。

路透報導，美國對俄羅斯和俄羅斯實體實施了一系列制裁，現在可能擴大到中國的銀行業。華爾街日報也引述知情人士稱，美國起草的制裁措施，揚言把一些中方銀行排除在全球金融體系外。

自上月起，中國的大型銀行出於對制裁的擔憂，已加強了中俄間貿易審查，這對非軍事貿易也造成影響，例如一些中國的小型出口商。

外電引述一家位在廣東的電器製造商稱，現在產品很難運往俄羅斯，因為會遭到銀行限制交易付款。消息人士稱，一些中企正在轉向邊境的小銀行和地下融資管道，如貨幣經紀人，甚至包括中方禁止的加密貨幣等，來結算產品的貨款。還有部分企業完全退出了俄羅斯市場。

美國務卿布林肯日前訪中，在與大陸國家主席習近平會見後表示，美方希望中國不要成為俄烏問題的一部分，還說若情況持續未改善，美方會針對超過一百家中企予以經濟制裁。

值得注意的是，俄外長拉夫羅夫曾表示，儘管西方國家試圖阻撓，但俄中雙邊經濟關係持續發展，幾乎完全去美元化，逾九成結算都以本國貨幣進行。