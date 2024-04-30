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陸銀行避制裁 中俄結算轉入地下

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

為限制北京支援俄羅斯美國對俄實施一系列制裁可能擴大到中方銀行業，這將導致中俄貿易結算轉入地下，或讓中企被迫放棄俄羅斯市場。外電引述消息人士稱，現在部分中企正轉向邊境的小銀行和地下融資管道，甚至是加密貨幣等。

路透報導，美國對俄羅斯和俄羅斯實體實施了一系列制裁，現在可能擴大到中國的銀行業。華爾街日報也引述知情人士稱，美國起草的制裁措施，揚言把一些中方銀行排除在全球金融體系外。

自上月起，中國的大型銀行出於對制裁的擔憂，已加強了中俄間貿易審查，這對非軍事貿易也造成影響，例如一些中國的小型出口商。

外電引述一家位在廣東的電器製造商稱，現在產品很難運往俄羅斯，因為會遭到銀行限制交易付款。消息人士稱，一些中企正在轉向邊境的小銀行和地下融資管道，如貨幣經紀人，甚至包括中方禁止的加密貨幣等，來結算產品的貨款。還有部分企業完全退出了俄羅斯市場。

美國務卿布林肯日前訪中，在與大陸國家主席習近平會見後表示，美方希望中國不要成為俄烏問題的一部分，還說若情況持續未改善，美方會針對超過一百家中企予以經濟制裁。

值得注意的是，俄外長拉夫羅夫曾表示，儘管西方國家試圖阻撓，但俄中雙邊經濟關係持續發展，幾乎完全去美元化，逾九成結算都以本國貨幣進行。

俄羅斯 美國 貨幣

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