陸數據安全檢測 特斯拉如願通過

大陸國務院總理李強廿八日在北京會見特斯拉執行長馬斯克，讚許特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作成功範例。中國汽車工業協會並在當天公告，特斯拉上海超級工廠所生產車型全部符合中國汽車數據安全相關規定，成為唯一符合中國相關法規的外資企業。

特斯拉上海超級工廠是李強擔任上海市委書記任內引進的重大投資項目，但在中國本土新能源汽車快速崛起後，特斯拉近年在全球市場正面臨中國同行的強烈競爭。

彭博前專欄作家史密斯（Noah Smith）日前發文，特斯拉因中國車企競爭，市值自去年七月以來已蒸發四千億美元，並稱特斯拉是中國針對外商「養套殺」典型案例，亦即以市場為誘因吸引外商進入後，透過合資或其他方式盜取技術，最終將外商趕出中國市場。

不過，特斯拉是中國首家外商獨資設立的汽車公司，並非合資企業。馬斯克此次北京行外界事前毫不知情。特斯拉也缺席此次北京國際車展。

新華社報導，李強在與馬斯克會面時表示，中美兩國經濟深度融合，彼此都可從對方發展中獲益。外資企業是中國發展不可或缺的重要參與者、貢獻者，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開；中方將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，提供更優的營商環境。

馬斯克稱，特斯拉願同中方進一步深化合作。

中國汽車工業協會廿八日下午公告「關於汽車數據處理四項安全檢測情況通報」，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等六家企業的七十六款車型四項數據均符合規定。