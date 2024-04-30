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無人機貨運物流 翼龍-2首飛試驗成功

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸翼龍-2無人機貨運物流日前首飛試驗成功。圖為起飛的翼龍-2無人機吸引參觀者拍攝。（ 中新社）
大陸翼龍-2無人機貨運物流日前首飛試驗成功。圖為起飛的翼龍-2無人機吸引參觀者拍攝。（ 中新社）

根據中國航空工業集團有限公司（簡稱航空工業）消息，2024無人機產業發展大會暨成飛自貢無人機產業基地投產儀式28日在四川自貢舉辦。航空工業自主研製的翼龍-2無人機亮相現場，並成功實現中國大陸大型固定翼無人機貨運物流首次飛行試驗，為低空物流運輸提供了新模式、新方案。

中新社報導，當日，翼龍-2無人機從產業基地的自貢蘭田機場起飛，跨空域執行支線物流飛行試驗任務，在3000公尺內的低空空域，飛至樂山目標任務區，耗時15分鐘，具有快速裝卸能力。

此前，這架翼龍-2無人機已獲得中國大陸首張4噸級大型固定翼無人機特許飛行證，符合大陸民航最新法規標準認可，能在特許條件下安全地開展飛行活動，為後續拓展翼龍無人機在跨省跨區的支線運輸、應急救援、氣象探測等低空場景應用提供了重要適航資質（條件）支撐。

目前，中航（成都）無人機系統股份有限公司（中航無人機）在自貢基地總裝試驗脈動式生產線，可滿足年產200架機生產任務，並已實現可視化製造、無紙化生產，對加快形成產業完備、開放共享、具有國際競爭力的世界級航空裝備製造集群具有重大意義。

物流 競爭力

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