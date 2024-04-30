台商投資5項目 總金額1.2億

首支大陸台商共同參與的台商海峽兩岸產業投資基金，現已投資廈門海辰儲能、上海迪賽諾醫藥、宜賓鋰寶新材料等5個項目，總金額1.2億元（人民幣，下同）。

中新社報導，在28日福建省舉行的貫徹落實「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」系列第三場記者會上，廈門市副市長莊榮良披露了上述消息。

為促進兩岸經濟交流合作、產業融合發展，在台企聯的支持下，台商海峽兩岸產業私募基金管理（廈門）有限公司2023年4月完成登記備案，註冊落地在廈門自貿片區。該公司發起設立台商海峽兩岸產業投資基金，基金規模7.86億元。

莊榮良稱，該基金主要投向資訊科技、高端製造、消費等領域，投資階段偏重於成長期及Pre-IPO階段，扶植專精特新企業發展，致力培育更多海峽兩岸「獨角獸」企業；關注支持台商投創業，重點關注台商企業的投資機會，提高台資企業信用融資水平，幫助台企共享大陸高質量發展機遇，為台灣青年就業創業和服務鄉村振興提供金融支持。

同時，該基金打造海峽兩岸金融合作發展新重鎮，突出金融創新，加強政銀企合作，引入廈門白鷺積分等政府大數據，採取區塊鏈、AI等數位資訊技術，實現快速募資、精準授信、安全可靠，助力兩岸金融呈現「資源加速集聚、業態不斷豐富、效益日益凸顯」的良好態勢，進一步推動兩岸商業互動和經濟發展。

莊榮良透露，近期還有華犇智造基金、金景合晟創投基金等台商基金在廈門落地。台商基金將聚焦優化大陸台企金融服務，著力提高台企融資水平，幫助更多台企共享大陸高質量發展機遇。