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中國地產類股集體上漲 政治局會議預期加碼穩房市

中央社／ 上海29日電

在一連串放鬆房市限制措施的消息後，中國地產類股今天出現久違的集體上漲。外界預期，明天舉行的中共中央政治局會議後，還會有更多釋放民眾購房需求、鼓勵房地產去庫存的措施。

上海證券報報導，今天上證綜指收3113點，重登3100點門關卡。其中房地產類股大漲逾6%，萬科A、金地集團等約30支個股更直奔漲停，港股房地產族群也跟隨走強。

報導引述易居研究院研究總監嚴躍進說，目前中國房地產市場總體上有積極的提振態勢，關於近期政策進一步放鬆的看法也比較多。

按照慣例，中共中央政治局每月舉行會議。4月底召開的政治局會議介於第1、2季之間，將對此前確定的經濟工作方向進行重新研判。

國盛證券首席經濟學家熊園近日就表示，預期本次政治局會議將加碼「穩地產」，相關訊號包括：國務院副總理何立峰到鄭州調研房地產並召開座談會，多地繼續放鬆地產購買限制、進一步調降頭期款比例等。

在財經圈，流傳有關本次中共政治局會議的消息則包括：房地產政策重點將轉向「去庫存」，讓城投公司收購現有房屋轉作租賃房；需求政策能放就放，將會放開限購和價格限制等。但傳聞指出，相關政策是綱領性的，具體政策會讓地方陸續發布。

長沙18日宣布全市範圍內買房不再審查購房者資格條件，執行了7年的限購政策就此取消。成都在28日也宣布全面放開限購措施，全市範圍內住房交易不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買戶數。

長沙、成都這兩座城市都被業界視為中國房市「健康發展」的典範。如果健康發展的城市都可以全面放開限購，對於其他城市有很強的推動作用。

截至目前，除海南省外，核心城市中，僅北京、上海、廣州、深圳四大一線城市和杭州（新房）、天津、西安等核心區仍維持限購政策，其他城市均已放開。

此外，近兩週內還有鄭州、福州、長沙、深圳等多個城市相繼推出住房「以舊換新」政策。各地政策大多以透過直接收購、仲介合作、發放補貼等多種方式，幫助居民賣舊買新，縮短舊房出售週期，以加快新屋和中古屋的銷售速度，進而提高房市活躍度。

中共 房地產 鄭州

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