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限購政策逐步退出市場 大陸地產股大漲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
各地紛紛取消限購政策，激勵大陸與香港地產股29日大漲。（中新社）
各地紛紛取消限購政策，激勵大陸與香港地產股29日大漲。（中新社）

中國大陸樓市持續低迷，各地近期紛紛宣布取消早前制定的住房限購政策。周一股市開盤後，大陸A股和港股的地產股因此大幅拉升。

四川省成都市4月28日推出樓市新政稱，全市範圍內住房交易不再審核購房資格。這意味著成都全面取消住房限購，買房不再審核購房條件，也不再限制套數。

澎湃新聞報導，成都成為繼武漢、合肥、南京、長沙等熱點省會城市之後，又一座全面放開住房限購的城市。

根據中指研究院監測，截至目前，除海南外，核心城市中，目前僅剩北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市和杭州、天津、西安等核心區仍維持限購政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，全域退出限購，是近段時間二線城市的共同選擇，預計接下來會覆蓋到其他城市。在系統謀劃穩樓市政策強化地方主體責任，以及第一季新房市場不及預期的背景下，地方救市的動力更強了。

港股地產股29日震盪拉升，其中建業地產漲幅一度超過21.43%，融創中國盤中大漲15.31%，遠洋集團及旭輝控股集團漲逾13%，龍湖集團、綠城中國的盤中漲幅也達到10%。

大陸A股的房地產股周一也出現普漲，房地產指數漲幅逾5%，109檔成分股有101檔飄紅，滬指也站上3,100點。

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