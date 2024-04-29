陸房企股價倒地 面臨下市

大陸房市狀況不佳，導致房企股價跌跌不休，並面臨下市風險，ST世茂、ST中南和迪馬股份股價已連續多日收盤低於人民幣1元（約新台幣4.5元），華夏幸福、*ST金科和華遠地產的股價也跌至人民幣1元附近。由於股價低於人民幣1元可能會強制下市，讓多家地產公司面臨下市保衛戰。

ST股票代表「特別處理」，通常用於表明上市公司因財務狀況或其他狀況異常而受到交易所的特別關注，這些股票的漲跌幅限制為5%；*ST股票則代表下市風險，表明上市公司可能因連續多年虧損、財務狀況嚴重惡化或其他嚴重問題而面臨下市風險。

經濟觀察報報導，上證報引述Choice數據指出，28日已有86家房企（申萬行業分類）發布2023年年報，有55家獲利，31家虧損，其中有11家虧損超過人民幣10億元，包括華僑城A、首開股份、ST中南虧損超過人民幣50億元，業績增速方面，有37家淨利潤年增率成長，49家下滑，這讓其股價波動變大。

大陸地產商上海世茂26日發布風險提示公告，25日收盤價為0.7元，已連續十個交易日低於人民幣1元。根據規定，如果連續20個交易日股價低於1元，公司股票可能被交易所終止上市交易。

為挽救股價，ST世茂採取股票回購與股東增持策略，2024年1月10日至2024年4月22日，ST世茂通過集中競價交易方式回購3%的股份，已回購的總金額人民幣1.21億元。

2023年業績顯示，ST世茂虧損人民幣48.1億元。此前，其間接控股股東世茂集團才遭中國建行在香港高等法院提出清盤呈請。

除ST世茂以外，ST中南股價在26日收盤為0.72元，其在26日發出關於面值下市的第五次風險提示公告；迪馬股份26日收盤股價0.91元，該公司在25日發出第一次下市風險警示。

也有不少房企股價截至26日逼近人民幣1元：*ST金科股價跌至人民幣1.03元；華夏幸福股價26日收盤價人民幣1.07元；華遠地產股價1.14元，最低曾跌破1元。

2023年以來，有不少房企因為面值連續多日低於1元下市。據中房網統計，2023年以來，A股和H股共有12家房企下市，其中A股的ST陽光城、ST泰禾、*ST嘉凱等八家企業因「連續20個交易日收盤價均低於1元」下市。

此前房企調研機構克而瑞認為，股價下跌反映市場對房地產行業信心不足。短期雖可通過回購獲增持穩定股價，但長期要能回升仍須需行業基本面修復、企業自身造血。