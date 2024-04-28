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兩岸旅遊大突破 陸文旅部：開放福建赴馬祖旅遊

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兩岸旅遊大突破 陸文旅部：開放福建赴馬祖旅遊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸文旅部28日上午宣布兩岸重要政策。（記者廖士鋒／攝影）
大陸文旅部28日上午宣布兩岸重要政策。（記者廖士鋒／攝影）

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位立委來訪大陸，出現了重大突破，大陸文旅部28日宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

大陸文旅部副部長饒權28日上午在文旅部會見傅崐萁一行，在雙方致詞結束之後，饒權宣布了這個大消息，這也是新冠疫情之後，兩岸旅遊措施方面，大陸的重大突破。

饒權指出，中共總書記習近平4月10日已說明，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，他宣布將率先恢復福建居民到馬祖（我方連江縣）旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客。但他沒有宣布陸客到金門旅遊，金門立委陳玉珍也並未出席座談。

此次出訪大陸，國民黨立委的一大訴求就是開放兩岸觀光，讓陸客走進台灣與金馬。據了解，此前就有部分立委向媒體透露大陸可能會有正面消息，在大陸全國政協主席王滬寧27日下午與傅崐萁依行會見過後，28日上午官方就宣布了這項消息。

兩岸旅遊的陸客來台自由行，自2019年8月被陸方片面暫停，同年9月恢復海西地區赴金馬澎自由行，但2020年初新冠疫情後再度停止，此外大陸團客也因為疫後我方政府的邊境管控措施率先被喊停，當時在台灣的大陸團共有359團、6,511人。大陸政府也在後續暫停旅行社出境團隊遊，直到2023年才陸續公布3批恢復出境團隊遊名單，拓展到138個國家與地區，但仍未包含台灣。

傅崐萁 福建 馬祖

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