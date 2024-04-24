傳鄭文燦掌海基會 北京：兩會協商恢復關鍵是九二共識

民進黨籍準總統賴清德即將就任，兩岸關係走向世所矚目，目前海基會董事長將由鄭文燦接任，被視為對大陸態度較為和緩，而大陸則強調，兩會協商機制能否恢復，「關鍵在於台灣當局是否承認體現一個中國原則的『九二共識』」。

目前已傳出由行政院副院長鄭文燦擔任新政府的海基會董事長，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日就此回應，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，是海協會與台灣海基會授權協商和聯繫機制的前提。「無論什麼人擔任台灣海基會負責人，兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台灣當局是否承認體現一個中國原則的『九二共識』，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實」。

而就前總統馬英九呼籲準總統賴清德接住大陸遞出的橄欖枝、接受「九二共識」，朱鳳蓮回應指，民進黨當局長期堅持「台獨」分裂立場，干擾破壞兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，導致台海陷入緊張動盪，引起兩岸同胞強烈不滿和堅決反對。她強調，只有順應民心所向、大勢所趨，回到體現一個中國原則的「九二共識」，認同兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實，才能為兩岸關係和平發展、台海和平穩定創造有利條件，為兩岸交流合作、台灣同胞福祉提供可靠保障。

就兩岸目前交流狀況，朱鳳蓮提到，當前阻礙兩岸師生交流的最大障礙在於民進黨當局的管控和限制，只有民進黨當局順應廣大台灣同胞的願望，撤除政治藩籬，取消對兩岸交流、尤其是大陸同胞入島交流的禁限，兩岸各項交流才能恢復常態。

朱鳳蓮並指出，大陸方面一直堅持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。民進黨當局至今沒有解除「禁團令」、沒有開放大陸居民赴台交流，「只有消除這些阻礙，才能為兩岸旅遊和人員往來恢復正常創造有利條件」。

就大陸官方對台灣聚碳酸酯的反傾銷稅措施，是否是520前對台經濟施壓，朱鳳蓮則回應媒體說，「我沒有聽說你剛剛提到的日期的問題」，她重申主管部門是嚴格按照相關的法律法規和世貿組織規則進行調查，廣泛聽取各利益關係方的意見，充分保障各方的權利，客觀公平公正地得出最終的調查結論。所涉企業如果希望就此進行處理，我們願意以依法合規方式協助他們拓展大陸市場。