陸委會諮委：台商變新陸商 兩岸挑戰

陸委會日前舉行諮詢委員會議，聚焦中國大陸經濟體制及發展模式，有諮委提醒，美中科技競逐下，台灣恐成為高技術人才被挖角對象，面臨技術外流風險，建議我核心關鍵技術清單應適時盤點更新。而部分台商經營大陸內需市場，透過與陸商合資或併購，轉變為具有混合身分的「新陸商」或「混血台商」，未來台商資本結構轉換及發展模式，將影響兩岸產業合作模式，並對新身分台商的認定及產業輔導政策帶來新挑戰。

陸委會昨發布諮委發言重點，學者引言指出，今年中共兩會經濟政策側重於科技創新，產業政策由發展轉向安全，中共亟欲強化科技自主，惟短期內所面臨的經濟風險仍需克服。

有諮委指出，大陸大型國有銀行不良資產占比攀升，恐影響對企業放貸能力，民企倒閉風險恐大幅增加，將連帶出現失業潮，進而影響社會穩定，我應審慎關注對台經貿可能影響。而在美國升息循環持續下，大陸央行維持人民幣匯率的挑戰加大，未來人民幣匯率恐持續下探，將對其資本及外匯市場穩定造成影響。