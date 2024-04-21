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四天就賣光！上海兩大豪宅成交金額逾748億元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
上海兩大豪宅案四天賣光。（取自澎湃新聞）
上海兩大豪宅案四天賣光。（取自澎湃新聞）

僅僅四天，上海兩大豪宅樓盤就完銷，成交金額超過人民幣170億元（約新台幣748億元）。今年，上海高端改善項目推盤節奏加快，接下來還將有多個單價超過人民幣16萬元（約每坪新台幣232萬元）、單套總價人民幣三、四千萬元的樓盤上市。

澎湃新聞報導，融創中國21日開盤的外灘壹號院二期去化率高達100%，總成交金額人民幣99.97億元。此前的4月18日，上海陸家嘴豪宅「濱江凱旋門」同樣開盤售罄，總價人民幣1.1億元的樓王開場即被選購，單日收金人民幣70.27億元。

公開資料顯示，融創外灘壹號院二期均價16.8萬元/平方米，主推建面約282-286平方米戶型，單套總價近人民幣5,000萬元。

融創外灘壹號院二期於4月10日至4月14日開啟認購，根據專案公開的資訊，該專案認購登記總組數與開盤准售房源套數比小於2.5:1，不進行計分排序，並將搖號排序及開盤銷售時間提前至4月21日進行，項目共計推出204套房源。

據融創官微，外灘壹號院二期是上海市黃浦區重點專案，與外灘萬國建築博覽群、南京路、豫園、世博園為鄰。

接近融創的知情人士表示，繼北京融創壹號院、外灘壹號院二期後，上海黃浦亞龍項目也將於年內入市。去年11月21日，融創中國公告稱，就上海亞龍項目已與華融達成融資合作。根據協定，華融將向該項目公司提供34.8億元借款，期限不超過3年，款項將用於上海亞龍項目的開發建設。

上海亞龍項目為融創中國與新湖中寶合作開發的項目，位於豫園與新天地之間。資料顯示，上海亞龍專案位於上海市黃浦區肇方弄以東、方浜中路以南、松雪街以西、復興東路以北處508-514號街坊地塊，占地面積約為9.6萬平方米，總建築面積約為43萬平方米，住宅總可售面積約為22.8萬平方米。該項目預計推出建面約235、285、330平方米的高層房型以及建面約300-850平方米的合院。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，高端改善市場備受關注，一方面是項目在位置上具有一定的稀缺性，另一方面是價格存在一定的倒掛，從第三批次和第四批次公開的項目來看，多個項目均推出總價三四千萬元以上的房源。

據上海鏈家研究院監測，該兩批次集中供應中，高端住宅供應呈近年來的井噴狀態，平均單價超過10萬元的項目各有6個，占比高達30%左右。特別是黃浦區，在完成舊改拆遷後，釋放的豪宅專案今年陸續入市，吸引了較高的關注度。

三批次新建商品住房項目中，浦東的凱旋濱江園、黃浦的順昌玖里、長寧的愛森宮苑的備案均價均在17萬元/平方米以上。四批次新建商品住房項目中，位於徐匯的瑞峰寧苑、瑞盛寧苑（即香港置地•啟元）備案均價為17.8萬元/平方米；浦東的玖麗璟庭、黃浦的雲築雅苑、茂名公館（凱德茂名公館）備案均價均為16.8萬元/平方米。

從上海樓市整體情況來看，今年3月份，上海全市共成交新建商品房5,370套，月增299%，年降41%；成交金額594億元，月增440%，年降3%；套均總價1105萬元/套，月增長35%，年增長65%；成交均價86050元/平方米，月增長29%，年增長41%。

上海 人民幣 均價 套房

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