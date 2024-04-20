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反傾銷調查伴隨內需不振 大陸鋼鐵業受內外夾擊

中央社／ 台北20日電
中國鋼鐵業不只面臨反傾銷的壓力，由於中國的房地產危機並未解決，加上地方財政壓力，因此不少建設項目喊停，使得鋼鐵需求不如預期。新華社
中國鋼鐵業不只面臨反傾銷的壓力，由於中國的房地產危機並未解決，加上地方財政壓力，因此不少建設項目喊停，使得鋼鐵需求不如預期。新華社

中國鋼鐵業不只面臨反傾銷的壓力，由於中國的房地產危機並未解決，加上地方財政壓力，因此不少建設項目喊停，使得鋼鐵需求不如預期，中國國內的需求不振也成另一個沉重打擊。

美國總統拜登敦促美國政府對從中國進口的鋼鐵加徵關稅，同時，據華爾街日報報導，包括巴西、越南、印度、英國、菲律賓和土耳其，這些國家都正對中國進行反傾銷調查。

在中國鋼鐵外銷的壓力正逐漸增大的同時，內需市場也面臨了不小的問題。

據路透社報導，由於中國房地產危機尚未解決，影響到建案推動，加上許多地方政府面臨財政壓力而將基礎建設延後或取消，中國國內的鋼鐵需求將持續萎縮。中國冶金工業規劃研究院（MPI）於去年底發布的報告指出，2023年，中國的鋼鐵需求量年減3.3%，預測今年將年減1.7%。

中國政府近期藉由「以舊換新」的方式展現對鋼鐵業的支持，敦促工業和農業部門升級設備，同時鼓勵消費者更換汽車和家電，藉此創造消費需求，並帶動產業復甦，然而這些舉措對於「抵消房地產業的鋼鐵消費減少」，效果有限。

報導引述大宗商品研究調查機構CRU Group的預測，「以舊換新」政策，預計在未來4年增加800萬噸至900萬噸的鋼鐵需求，然而中國冶金工業規劃研究院的報告則顯示，光是今年，因建築需求下降而將減少的鋼鐵需求就達2000萬噸。

有一些市場分析師提到，預計今年中國基礎設施帶動的鋼鐵消費，年增幅可能只有1%到2%，而在此之前的推估為7%至8%。「北京陸續要求10多個地方政府推遲或停止一些國家資助的基礎設施項目，促使其他地區也紛紛效法，使得鋼鐵需求下降」。

雖然中國的出口額大幅萎縮，然而今年3月中國鋼鐵出口量攀升至989萬噸，創下2016年7月以來單月最高水準，顯示「出口」對於中國鋼鐵業而言仍是極為重要。

報導引述世界鋼鐵協會的資料指出，今年全球鋼鐵的需求量預計年增1.7%。CRU Group的分析認為，即便有些國家正在提升自身的產能，滿足國內的需求成長，但生產仍趕不上需求，「這代表著來自中國的鋼鐵仍有空間。」

然而貿易摩擦、海外供應成長以及北京可能實施產能限制措施，都是中國鋼鐵業出口所面對的不確定因素。

北京 房地產 美國

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