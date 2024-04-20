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陸財長：有信心與能力達成今年5%經濟成長目標
大陸財政部長藍佛安19日在世界銀行（World Bank）發展委員會第109次會議及午餐會上表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有信心、有能力達成今年5%左右的成長預期目標。
值得一提的是，稍早前，世界銀行4月1日公布半年展望報告，預估東亞GDP增速將減緩，部分原因是受大陸經濟減速拖累。世銀預估，大陸今、明年經濟成長率分別減緩至4.5%與4.3%，原因與債務、疲弱的房地產市場以及貿易摩擦有關。報告還說，大陸的目標是轉向更平衡發展，但設法轉換替代需求並非易事。
藍佛安19日在世銀會議上還表示，大陸將加速發展新質生產力，持續推動綠色轉型，並努力擴大國內有效需求。並稱中方願與世界分享中國的發展機會與紅利，為全球減貧與發展事業做出更大貢獻。
根據大陸財政部網站，世銀19日的會議主要圍繞世銀改革落實進展等議題進行了討論，大陸財長、世銀中國理事藍佛安出席會議並發言。他指出，世銀應盡快在增資問題上邁出實質步伐，進一步增強資金能力，同時深化治理改革，推動解決股權失衡問題，逐步提升新興市場和發展中國家的發言權和代表性。
藍佛安強調，世銀應持續發揮「逆週期」調節作用，擴大專案投資，提振有效需求，積極促進貿易與投資自由化，維護全球產業鏈與供應鏈開放穩定，協助全球經濟復甦。
據大陸財政部消息，該會議包含世銀行長彭安傑、國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃、世界貿易組織（WTO）總幹事恩戈齊、聯合國副秘書長阿明娜等人出席，以及來自世銀25個選區的理事代表出席，並由阿拉伯聯合大公國財長主持會議。
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