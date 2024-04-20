快訊

「沒休閒公設大樓」哪裡找？ 內行解答公設比曝：數量比想像中多

汪小菲談闖大S家鬧警局！自稱受精神刺激…「那4天失憶了」

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸財長：有信心與能力達成今年5%經濟成長目標

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸財政部長藍佛安19日在世界銀行發展委員會第109次會議及午餐會上表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有信心、有能力達成今年5%左右的成長預期目標。（取自大陸財政部網站）
大陸財政部長藍佛安19日在世界銀行發展委員會第109次會議及午餐會上表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有信心、有能力達成今年5%左右的成長預期目標。（取自大陸財政部網站）

大陸財政部長藍佛安19日在世界銀行（World Bank）發展委員會第109次會議及午餐會上表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有信心、有能力達成今年5%左右的成長預期目標。

值得一提的是，稍早前，世界銀行4月1日公布半年展望報告，預估東亞GDP增速將減緩，部分原因是受大陸經濟減速拖累。世銀預估，大陸今、明年經濟成長率分別減緩至4.5%與4.3%，原因與債務、疲弱的房地產市場以及貿易摩擦有關。報告還說，大陸的目標是轉向更平衡發展，但設法轉換替代需求並非易事。

藍佛安19日在世銀會議上還表示，大陸將加速發展新質生產力，持續推動綠色轉型，並努力擴大國內有效需求。並稱中方願與世界分享中國的發展機會與紅利，為全球減貧與發展事業做出更大貢獻。

根據大陸財政部網站，世銀19日的會議主要圍繞世銀改革落實進展等議題進行了討論，大陸財長、世銀中國理事藍佛安出席會議並發言。他指出，世銀應盡快在增資問題上邁出實質步伐，進一步增強資金能力，同時深化治理改革，推動解決股權失衡問題，逐步提升新興市場和發展中國家的發言權和代表性。

藍佛安強調，世銀應持續發揮「逆週期」調節作用，擴大專案投資，提振有效需求，積極促進貿易與投資自由化，維護全球產業鏈與供應鏈開放穩定，協助全球經濟復甦。 

據大陸財政部消息，該會議包含世銀行長彭安傑、國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃、世界貿易組織（WTO）總幹事恩戈齊、聯合國副秘書長阿明娜等人出席，以及來自世銀25個選區的理事代表出席，並由阿拉伯聯合大公國財長主持會議。

IMF WTO 世銀 新興市場

延伸閱讀

G20財長會 陸財長：已開發國家應盡快落實氣候資金承諾

美方施壓 陸車企赴墨優惠沒了！比亞迪、長安等設廠受衝擊

陸啟用122、W123航路向東M503銜接航路

謝金燕「浪姐5」初舞台美翻！大陸網友驚呆：她50？

相關新聞

4個月吸150萬客…廟街夜市旺丁財 營運延至年底

香港推出「廟街夜繽紛」4個月以來，吸引超過150萬名旅客及市民到訪，可謂丁財兩旺，旅遊發展局宣布，廟街推廣延長至今年底，...

國泰增聘5000人 目標明年Q1恢復運力

香港疫後社會持續恢復，國泰航空表示，目標明年首季能夠完全恢復運力，為應付未來業務發展，預計今年員工人數淨增長5000人，...

中證監5措施撐港 支持內地龍頭企業赴港IPO

為進一步拓展優化滬深港通機制、助香港鞏固國際金融中心地位，中國證監會昨發布五項資本市場對港合作措施，包括放寬股票ETF合...

陸財長：有信心與能力達成今年5%經濟成長目標

大陸財政部長藍佛安19日在世界銀行（World Bank）發展委員會第109次會議及午餐會上表示，中國經濟韌性強、潛力大...

G20財長會 陸財長：已開發國家應盡快落實氣候資金承諾

二十大工業國集團（G20）17日至18日在美國華盛頓召開今年第二次G20財長和央行總裁會議，大陸財政部部長藍佛安出席會議...

香江風情／破產清盤急升 港人北上東渡增

中國巨無霸地產恒大被香港法院頒令清盤，曾令一些港人很歡樂，因找到「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的人生如戲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。