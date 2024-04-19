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中國首季經濟表現超乎預期 房地產業仍在扯後腿

中央社／ 台北19日電

中國首季經濟成長率達5.3%，超乎市場預期，然而房地產仍然在「扯後腿」，據統計，房地產業的成長率為年減5.4%，連續第4季衰退。此外，也有分析指出，中國仍存在有效需求不足的隱憂。

中國官方日前公布首季經濟成長率為5.3%，超過市場預期，專家歸因於基建和製造業投資強勁拉抬加上進出口復甦共「三駕馬車」推動所致。然而在一片「欣欣向榮」之下，仍存在不小的隱憂，其中之一是房地產業仍然不振，甚至扯後腿。

綜合日經中文網、英國廣播公司（BBC）中文網報導，以行業類別分析，中國房地產業在今年第1季的經濟成長率為年減5.4%，連續第4季呈現負成長。在12個行業類別中，也僅有房地產業呈現衰退。

若進一步分析拉動經濟的「三駕馬車」，其中之一的「投資類別」，主要分為「基礎設施投資」、「製造業投資」、「房地產開發投資」，三者分別為年增6.5%、年增9.9%，以及年減9.5%。

今年第1季，中國全國新建商品房的住宅銷售面積年減23.4%，降幅超過了2023年全年的8.2%。截至3月底，商品房待售面積中的住宅待售面積年增23.9%。持續的銷售低迷導致庫存增加，房地產企業對新增投資持慎重態度。

整體而言，今年第1季中國的全國固定資產投資約人民幣10兆元（約新台幣44兆9000億元）左右，年增4.5%；如果扣除房地產，成長更達到9.3%。

除了房地產持續不振之外，內需仍然不足也是一大隱憂。

據界面新聞報導，需求不足主要表現在4個面向，首先是今年第1季物價水準仍然較低；其次，從3月的信貸資料分析，資金仍在銀行體系內空轉，導致貨幣流通速度處於歷史最低水準；第三，房地產低迷狀態並未得到改善；最後，服務業的復甦腳步放緩。

成長率 房地產

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