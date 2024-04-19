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中國商務部調查裁定 美國丙酸進口涉及傾銷

中央社／ 台北19日電

中國商務部官網今天發布「關於原產於美國的進口丙酸反傾銷調查的初步裁定公告」，初步認定被調查產品存在傾銷，中國丙酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

中國商務部指出，根據「反傾銷條例」第28條和第29條的規定，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2024年4月20日起，進口業者在進口原產於美國的丙酸時，應依據初裁決定所確定的保證金比率，向中國海關提供相應的保證金。

中國商務部說，這項產品歸在「中華人民共和國進出口稅則」，對美國公司徵收的保證金比率為43.5%。

中國商務部指出，丙酸是重要的精細化工產品及有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用於食品、飼料、農藥、醫藥等領域。

中國商務部指出，各利害關係人在公告發布之日起10天內，可向調查機關提交書面評論意見。

中國商務部於去年7月21日就美國進口丙酸涉及傾銷展開調查，並說5月23日收到江蘇省化工行業協會的反傾銷調查申請。

而美國進口丙酸被中國裁定涉及反傾銷之前，美國白宮網站17日發布消息，指責中國不公平做法，宣布計劃針對中國鋼鋁產品採取新的限制措施，包括將對中國鋼鋁產品的301關稅提高至現有水平的3倍，並與鄰國合作防止中國鋼鋁產品間接出口美國等。

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