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大陸啟用兩條M503銜接航線 國台辦：對兩岸同胞都有利

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調大陸民航局啟用兩條M503銜接航線對兩岸都有利。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調大陸民航局啟用兩條M503銜接航線對兩岸都有利。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸民航局19日清晨突然宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，大陸國台辦則指出，這對兩岸同胞都有利。

大陸民航局官網19日清晨發布消息，宣告自當日起，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。5月16日，福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整。

大陸民航局強調，2024年，民航業已由恢復發展轉向增量提質階段。此次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。

而大陸國台辦稍晚則發布發言人朱鳳蓮答記者問，指出大陸民航局1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。後續民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率。

朱鳳蓮表示，此次啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，「是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利」。

她強調，M503航線位於上海飛行情報區內，「設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作」。M503航線取消飛行偏置以來，「總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來」。

M503 民航局 航線

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