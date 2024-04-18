大陸連兩月減持美債 持有規模降至去年10月來最低

受美國聯準會延後降息步伐預期升溫影響，2月全球央行的美債交易策略再度分化。美國財政部公布今年2月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸今年2月減持美債227億美元，較1月下降83億美元，持有規模降至7,750億美元，降至去年10月來最低水準。

每日經濟新聞報導，除了大陸之外，持有美國國債最多的海外持有國日本，2月持有總額增加164億美元，至1兆1,679億美元。至於第三大持有國英國則增加96億美元，至7,008億美元。

21世紀經濟新聞報導，但大陸並不是2月減持美國國債力度最大的國家，2月瑞士減持265億美元的美債。

一位華爾街對沖基金經理分析，各國的美債交易策略之所以出現分化，很大程度與各自的貨幣政策走勢與儲備資產配置安全性要求有著密切關係。

類似狀況也出現在英國與歐洲部分國家身上。由於市場預期英國與歐洲央行降息步伐快於美國聯準會，英國與歐洲資本紛紛減持收益率趨降的當地國債，轉投收益率相對較高的美國國債。

相較之下，大陸等國家貨幣政策「以我為主」，更關注美國聯準會延後降息步伐所帶來的美債價格下跌（美債收益率高企）風險，相應減持部分美債以提升儲備資產保值效應。

澎湃新聞報導，作為美國國債海外第二大債主，從2022年4月起，大陸的美債持倉一直低於1兆美元，並從2022年8月至2023年2月連續7個月減持美國國債，2023年3月增持203億美元美債，同年4月至10月再次「七連降」。

同年11月、12月分別增持124億、343億美元美債。2024年1月大陸減持186億美元美債，結束「兩連增」。

美國財政部報告還顯示，2月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為516億美元。其中，海外私人資金淨流入為362億美元，海外官方資金淨流入為155億美元。

同時，2月海外淨流入美國長期證券的資金規模為1,457億美元，先前1月淨流入798億美元。其中，海外私人投資者淨買入1,175億美元，海外官方機構淨買入282億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外2月總體淨買入美國長期證券715億美元，先前1月為淨買入361億美元。