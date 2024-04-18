台灣民法泰斗王澤鑑上海講學 大陸學生反應熱烈
台灣大學法律系名譽教授、被譽為民法學界泰斗王澤鑑教授近日到大陸華東地區進行講學。王澤鑑18日在復旦大學法學院「民法案例研究與方法論」的主題講座上分享法學方法，他鼓勵大陸年輕法律系學生要注意方法、注意條文，並重視研讀判例。他幽默且生動的演講也引起大陸師生熱烈迴響。上海財經大學法學院副院長朱曉喆對本報指出，在大陸民法典推出後，仍希望繼續推動兩岸民法交流。
朱曉喆表示，2013年兩岸開展民法判例論壇，進行交流，主要當時對判例研究還不那麼重視。但上述論壇交流自2019年疫情後與政治因素中斷，後續希望能恢復。他說，經過一段時間推動，現在判例研究已經常態化。加上大陸也推出民法典，未來兩岸交流的重點會放在民法的理解與適用。
據了解，在大陸法學資源稀缺的時候，王澤鑑教授的著作在大陸大規模傳播，其《民法學說與判例研究》系列書籍、《民法總則》系列書籍在大陸法界分別有「天龍八部」、「九陰真經」稱號。王澤鑑也被譽為「華人民法第一人」。
復旦大學法學院院長杜宇表示，王澤鑑教授影響關鍵在於「方法」，特別是民法中的請求權基本分析，提供系統化分析框架，目前該方法嵌入很多學院的內容，在中國大陸法界廣為人知、被多數人使用。
王澤鑑在會上分享，他藉由台灣判決分析討論，引入德國法學方法。把德國百年來操作民法典的方法引進台灣。他也勉勵在座青年，要多讀法院判決，建立體系。
王澤鑑也認為，大陸民法條文龐雜，建議學生應該多看條文，遇到任何案例先思考，做好條文訓練。並建議學院應多開案例演習的課。他指出，法律適用要先形成共識，才能影響法律判決，建立同案同判正義原則，而大陸在民法適用形成共識上仍有許多努力的空間。
王澤鑑近日在上海的講座引起熱烈迴響。18日在復旦大學的講座座無虛席，許多同學必須站在場邊聽講；據了解，17日在上海交通大學關於請求權基礎的講座因為報名人數過多，主辦單位必須更換到更大的場地。王澤鑑對記者透露他此行還到了南京，明年可能規劃到廣州、武漢與北京。但因為身體因素，明年可能是最後一次到大陸講學。
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