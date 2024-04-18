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iPhone銷量大幅下滑 蘋果在中國滑鐵盧

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

iPhone手機跌下神壇，上季銷售量大減10%！根據市場研究公司「IDC」指出，銷量大減的主要原因是蘋果手機在中國逐漸不受歡迎。專家分析指出，因為中國出現愛國情緒、經濟不景氣等各式原因，才會導致蘋果手機在中國銷量下滑。

iPhone銷量銳減

CNN》報導，過去12年來，三星一直有著最高的市占率，但蘋果於去年奪下智慧手機龍頭的位置。但市場研究公司「IDC」指出，今年第一季上季蘋果手機的銷量大幅下滑10%，使三星重回智慧型手機的榜首，更預計今年Android系統手機的成長速度將是iOS（蘋果手機使用的系統）的兩倍。

數據指出，2024年第一季全球智慧型手機銷量年增7.8%，達到約2.89億部，三星20.8的市佔率居榜首，蘋果坐擁17.3%的市佔率，小米手機則佔14.1%。

其中，iPhone銷量下滑的主要原因就是，蘋果在中國愈來愈不受歡迎，包括中國民眾的愛國情緒、消費動能下滑等狀況，加上華為、小米等中國手機廠牌正逐漸興起，都使得蘋果手機在中國市場討不到便宜。

AI成決勝點

專家波帕爾也指出，許多科技公司都正努力開發人工智慧的相關領域，如三星發布最新旗艦Galaxy S24系列時，就強調會將人工智慧引入訊息、照片和遊戲當中。

富比士》指出，蘋果的iOS18將於6月10日公布，但至今已有不少傳言，外界預計蘋果會將人工智慧加入到Safari 瀏覽器，並建立「加密視覺搜尋」（Encrypted visual search），預計能加強用戶隱私保護。

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