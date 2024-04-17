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中國尋找成長動能 力推低空經濟

中央社／ 上海17日電

中國政府尋找新的經濟成長動能，將積極推動各類以低空飛行活動為主的「低空經濟」發展，認為它產業鏈條長、業態多元，且是「新質生產力的典型代表」。中國目前已有400餘個通用機場

「低空經濟」是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為主，帶動相關領域發展的綜合性經濟形態。

據中國網，中國國家發展改革委研究室主任金賢東今天在國新辦記者會上表示，低空經濟涉及物流運輸、城市交通、農林植保、應急救援、體育休閒、文化旅遊等領域，同時也涉及尖端製造、人工智慧等行業，具有服務領域廣、產業鏈條長、業態多元等特點，是前景廣闊的戰略性新興產業，也是「新質生產力」的典型代表，積極穩妥推動低空經濟發展「意義重大、前景光明」。

金賢東說，當前中國發展低空經濟已經具備較好基礎，整體來說有政策、有基礎、有能力。

他表示，至2023年底，中國已建成並登記的通用機場有449個、飛行服務站32個，因地制宜探索拓展低空經濟發展場景，前不久「深圳—珠海」電動垂直起降航空器跨越海灣完成城際飛行便是一例。

此外，中國的新型低空飛行器蓬勃發展，特別是資訊通信、北斗導航、高精導航等新技術廣泛應用，一些企業自動駕駛技術不斷進步，都將為低空經濟發展提供技術支撐。

但他強調，中國低空經濟發展仍處於起步階段，在強化頂層設計、提升安全監管能力、健全完善基礎設施和基礎規則制度體系、培育市場業態等方面還面臨不少困難和挑戰。下一步，有關部門將以市場需求為牽引、技術創新為驅動、空域開放為保障，推動低空經濟健康發展。

據公開報導，2021年2月，低空經濟首次寫入中國的「國家綜合立體交通網規劃綱要」。2023年12月，中央經濟工作會議提出，打造生物製造、商業航太、低空經濟等若干戰略性新興產業，這也被寫入今年的政府工作報告中。

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