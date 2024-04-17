2026年量產裝車 福斯攜手小鵬共同開發電子電氣架構

大陸智慧汽車領域再添新戰力，造車新勢力之一的小鵬汽車17日宣布，與股東福斯汽車集團（陸稱大眾汽車）宣布簽訂電子電氣架構技術戰略合作框架協議。消息指出，小鵬與福斯將聯合開發新的電子電氣架構，並計劃將其應用到福斯在中國大陸市場的電動汽車架構（CMP）平台上。據悉，雙方聯合開發這一電子電氣架構預料將從2026年起開始裝車。

據小鵬汽車官方微博消息，2024年4月17日，小鵬汽車與福斯汽車集團正式簽訂EEA（Electrical / Electronic Architecture）電子電氣架構技術策略合作框架協議。小鵬汽車與福斯汽車集團將為福斯汽車在中國的電動車平台聯合開發行業領先的EEA電子電氣架構，預計將從2026年起應用於在中國生產的福斯汽車品牌電動車型。

第一財經指出，在本次框架協議簽署後，小鵬與福斯的合作範圍由此前的兩款B級電動車進一步擴展至大眾新的CMP平台。此前，雙方的合作主要基於小鵬G9的車型平台，共同打造兩款大眾品牌B級電動車，雙方還簽訂平台與軟體戰略技術合作聯合開發協議，並訂立聯合採購計劃，提升雙方共同開發的B-Class 純電車型的產品力。

而CMP平台即是福斯專為大陸市場打造的電動車架構，在大陸本土開發，福斯將以CMP平台為基礎，為大陸市場開發A級主流市場入門車型。福斯汽車方面亦表示，在CMP平台上會和大陸本土供應商合作開發本土模組。

小鵬董事長兼首席執行長何小鵬表示，本次基於小鵬電子電氣架構技術的戰略合作，將雙方夥伴關係提升到一個新的高度，同時將使雙方智慧電動汽車產品在技術和成本上都極具競爭力。

北京商報引述福斯集團負責中國區業務的管理董事貝瑞德（Ralf Brandstätter）稱，透過擴大與小鵬的合作，並深度融入大陸產業生態，公司能夠更快地滿足大陸客戶對產品的需求。雙方充分發揮各自優勢，共同實現更高的效率、更優的成本結構和更快的研發速度，在快速變化的大陸汽車市場，顯著的成本效益和快速的開發節奏對保持競爭力至關重要。