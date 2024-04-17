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電動車與綠能助攻 中國首季經濟增5.3%

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國2024年首季經濟數據出爐，較去年同期成長5.3%，成長超越外界預期。（Photo by Jack Zalium on Flickr under C.C. License）
中國2024年首季經濟數據出爐，較去年同期成長5.3%，成長超越外界預期。（Photo by Jack Zalium on Flickr under C.C. License）

中國首季經濟數據傳出捷報，電動車、太陽能板與電池「新三大」產業是最大功臣！然而，學者仍擔憂指出，目前中國經濟重擔都落在工業製造上，但房地產與家庭消費持續低迷。目前歐、美國家也擔憂中國產品傾銷，更不排除未來祭出關稅措施，成中國經濟的變數。

首季經濟成長5.3%

CNN》報導，中國2024年首季經濟數據出爐，較去年同期成長5.3%，數字超越外界預期。對此，中國國家統計局副局長盛來運表示，中國經濟出現好的開始，為今年經濟目標訂下良好的基礎，但他也承認，「經濟好轉的基礎還不夠穩定」。

中國經濟成長很大程度仰賴高科技製造業的強勁成長，第一季工業生產年增6.1%，其中3D列印設備、電動車充電站與電子零組件的產量年增率高達40%。

歐、美關稅是變數

穆迪分析公司經濟學家克魯斯指出，「中國經濟的重擔已經出現不平衡的狀況，僅由製作商承擔重責」，目前電動車、太陽能板與電池成為中國「新三大」產業，但美國與歐盟也開始擔憂，中國科技產品有傾銷或資安的風險，並揚言會祭出關稅措施進行干預，恐怕削弱中國經濟的成長力度。

BBC》指出，根據國際貨幣基金組織的數據，房地產業約佔中國經濟的20%之多，而該國房地產仍面臨挑戰，3月房價跌幅也創下八年來新高。房地產市場萎靡不振也會帶給消費者壓力，抑制家庭消費支出。

而中國也仍面對消費者與企業信心疲軟，房地產業低迷等狀況，但當局正透過降息等措施，支持基礎建設的投資。匯豐銀行首席亞洲經濟學家諾伊曼就說，中國今年GDP有望實現成長5%的目標。

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房地產 綠能 電動車

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