湖北廢鹽礦洞 變超級充電寶

4月9日，世界首台（套）300兆瓦級壓氣儲能電站—湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站示範工程首次併網一次成功，標誌著全球壓氣儲能電站由此邁入「300兆瓦級」單機商業化新時代。

該項目利用廢棄鹽礦洞穴為儲氣庫，打造一個超級「充電寶」，單機功率達300兆瓦級，儲能容量達1500兆瓦時。據悉，該項目創造了單機功率、儲能規模、轉換效率3項世界紀錄，以及壓氣儲能系統示範、核心裝備自主化示範、綠色低碳先進技術示範、精品工程示範、全產業鏈全過程數智化示範、鹽穴綜合利用成套技術示範6個行業示範，同時還誕生了數十項國際首創、全球首次突破等技術。

作為大陸知名的清潔能源裝備製造基地，來自四川省德陽市的企業為該項目提供了核心設備。其中，300兆瓦等級非補燃壓縮空氣透平膨脹機，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司自主研製供貨，東方電氣集團東方電機有限公司則研製供貨了300兆瓦級全空冷發電機。據悉，應城項目建成後，每天蓄能8小時、釋能5小時，年均發電約5億千瓦時，相當於以空氣為介質，轉化的電量可以滿足75萬居民一年的用電需求，將為大規模、長時物理儲能技術發展起到積極示範及推動作用。