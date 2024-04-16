每坪上千萬！ 上海百年老洋房破紀錄13.5億成交

上海近日新成交一套近百年前的老洋房，總價來到人民幣3.1億元（約合新台幣13.5億元），平均單價約每平米人民幣100.9萬元（約為每坪新台幣1,450萬元），創下新高，光仲介佣金就達人民幣900萬元。

第一財經報導，這處位於給上海靜安區巨鹿路880號的花園洋房產證面積約307平方米，占地面積約557平方米（含地下室95.53平方米）。

公開信息顯示，巨鹿路880號所在的建築群（巨鹿路868—892號）是英式花園住宅，磚木結構，1930年建造，共12幢，沿路排列。這處建築群是出自國際著名建築設計師鄔達克（1893-1958）之手，包括國際飯店、武康大樓等均出自他手。

報導稱，此前尚無巨鹿路老洋房的交易紀錄，有消息稱，該筆交易的仲介佣金高達人民幣900萬元。業內人士表示，此類老洋房產品，供給太少，而且又都是超大宗交易，由於其地段、品相、花園、歷史背景和文化底蘊、稀缺性和收藏價值，通常是一房一價，整體而言，可對比性和參考性較弱。

據克而瑞研究中心統計，從上海二手豪宅的成交情況來看，老洋房占比約三成，單價普遍在每平米人民幣20萬元以上，但單價超60萬元的仍是個案。儘管一房一價的老洋房難以完全代表豪宅市場的行情，但也在一定程度上說明資金對上海市場的看好。