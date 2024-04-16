推設備更新 資源回收產值上看4兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著中國大陸開展大規模設備更新和消費品以舊換新行動，大陸國家發改委副主任趙辰昕日前在北京說，今年資源循環利用產業產值有望突破4兆元人民幣。

中新社報導，大規模設備更新和消費品以舊換新會報廢淘汰大量廢舊產品設備，如何對其有效回收利用受到輿論關注。 　　

趙辰昕在大陸國務院例行記者會上說，所謂的廢舊物資「渾身是寶」，進行有效回收利用相當於開啟了第二礦山，未來會加快發展「換新+回收」物流體系和新模式，鼓勵電商平台、生產企業落實生產者責任延伸制，上門回收廢舊消費品。 　

大陸官方還將進一步完善再生資源回收網絡。他表示，要力爭全年推動大陸大中城市新增2000個標準化規範化回收站點、1000個供銷系統並建設200個綠色分揀中心。 　　

此外，在支持二手商品流通交易方面，大陸將持續優化二手車交易登記管理，促進便利交易。推動二手電子產品交易規範化，推動二手商品交易平台企業建立健全平台內經銷企業、用戶的評價機制，加強對信用記錄、違法失信行為等訊息共享。

趙辰昕還提到，將鼓勵對具備條件的廢舊生產設備實施再製造，有序推進產品設備及關鍵部件梯次利用，提升廢有色金屬利用、稀貴金屬提取等技術水平。推動再生資源加工利用企業集聚化、規模化發展，建設一批廢鋼鐵、廢有色金屬等再生資源精深加工產業集群。

北京 物流 電商

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