快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

中國股市仍疲弱 2024首季IPO籌資金額萎縮近2/3

中央社／ 台北15日電

中國股市仍然疲弱不振，據統計，今年首季中國首次公開募股（IPO）籌資金額只有人民幣236億元（約新台幣1055億元），較去年同期大減64%；IPO數目也有30宗，按年下跌逾一半。

日經亞洲今天引述德勤（Deloitte）的統計，今年首季中國的IPO籌資金額只有236億元，較去年同期的651億元大減64%；IPO件數也有30件，較去年同期的68件減少逾一半。

德勤也因此大幅調降對今年全年中國IPO的預測，將對今年全年IPO籌資金額預測，由原來介於2670億元至3170億元，調降至1390億元至1660億元。今年全年IPO的數目預測，也由介於260至330件調降至最低的115件。

德勤資本市場服務團隊的服務主管Dick Kay表示，預測目前中國的IPO速度將保持不變。

中國近期發布多份有關加強監管資本市場的文件。今年3月中國證監會發佈4項文件，從發行准入、上市公司持續監管、中介機構監管等各方面提出措施，突出了「強本強基」和「嚴監嚴管」的要求。

Dick Kay表示，中國當局緊縮了上市規則，導致很多公司放棄在中國上市，這些規則不但針對擬上市的公司，而且還針對認購的投資人。

除此之外，中國證監會又在3月公布年度部門預算，表示計劃加大抽查力度，對擬上市公司抽查20%，較2023 年的5%大幅增加。

中國國務院4月12日發布新的「國九條」，強調堅持和加強中共對資本市場工作的全面領導，打造「監管鐵軍」嚴打操縱市場及處理股市波動機制問題。

報導形容，這些加強監管的舉措，都是由吳清接任中國證監會主席後推行。吳清因強硬監管作風曾有「券商屠夫」之稱。

吳清的任命被視為北京決心透過嚴格監管，來提振市場信心。

報導指出，中國股市低迷下，連中國國企旗下公司也叫停IPO。先正達（Syngenta）今年3月宣布，考慮到「行業環境」和「自身發展戰略」，將擱置拖延已久在上海融資100億美元的計畫。先正達是中國國營企業中化集團旗下先正達集團的一部分。

報導又提到，香港股市也陷入困境。香港過去14年連續 7年成為全球IPO「領頭羊」，但今年以來IPO也進展緩慢，只有12件IPO，涉及47億港元（約新台幣194億元），年減30%。

IPO 資本市場

延伸閱讀

中推「國9條」提高主板、創業板上市標準 專家：有助多頭

明基醫院向港交所遞交IPO 過去三年營收獲利穩定成長

若賣掉00929去申購00939、00940結果是？ 存股達人：帳面少賺6至10％

00941搭配00891國內外半導體龍頭「全包」！ 知美：善用定期定額

相關新聞

華為Pura 70手機三角相機島設計 或隨時「突襲發售」

華為繼去年推出Mate 60系列手機重獲市場關注後，新一代旗艦機Pura 70系列已整裝待發。據其官宣確認，Pura 7...

凱盛融英為例 中國國安部控諮詢公司接受境外公司委託竊密

中國國安部14日推出「『10大反間諜案例』專題展播」，以前貝恩顧問和前摩根史坦利投資銀行家於2006年在上海創立的投資諮...

時速400公里 中國最快高鐵CR450年內出廠

中國高鐵持續研發新技術及新產品，官媒報導，由中國國鐵集團主導實施100%自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準...

高盛指大陸民營房企交樓 資金缺口逾17億元

高盛研究報告稱，中國大陸民營地產開發商在交樓方面，面臨高達人民幣4兆元（約合新台幣17.6億元）的資金缺口，這加劇了這個...

保時捷中國總裁回應「米時捷」：好的設計總是心有靈犀

小米汽車SU7發布後因外型神似保時捷Taycan，被部分中國網友調侃稱其為「米時捷」。對此，保時捷中國總裁柯時邁（Mic...

港特首談經濟發展五大重點 把握新質生產力機遇

香港行政長官李家超今天提出本地經濟發展的五大重點，包括吸納企業和人才，以及把握好中國發展新質生產力的機遇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。