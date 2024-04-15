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高盛：中國民營房企交屋 面臨1.7兆資金短缺

中央社／ 台北15日電
大陸房地產示意圖。中新社
大陸房地產示意圖。中新社

國際投行高盛最新研究報告指出，中國民營房企在交付預售屋方面仍面臨人民幣4兆元（約合新台幣17.2兆）左右的資金短缺；截至3月底，來自銀行的信貸支持總額僅4690億元。

香港經濟日報今天報導，報告指出，隨著中國房地產危機持續，去年制定的房地產放寬措施對新成屋市場的影響正在消退。多個跟蹤房地產行業的指標繼續惡化，開發商的融資狀況捉襟見肘；此外，與先前的主要房地產周期相比，本次政策行動的力度「似乎相當小」，房地產行業尚未達到高盛預期的「L型路徑」底部。

高屋認為，爲改善這種情況，中國政府需改善開發商的融資條件，將住屋需求恢復到正常水準，並致力於緩解房地產建設的萎縮。

中國副總理何立峰日前赴河南鄭州調研，查看多個在建建案進度並主持座談會，強調要全力保障在建房地產項目按時保質交付，促進房地產市場平穩健康發展。

台幣 房地產 鄭州

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