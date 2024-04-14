大陸平價手機 AI模型成標配

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

AI大模型正透過平價手機走向大眾。近期包括紅米、中興、真我等多家廠商發布了新品，這些產品定位都在中低階，起售價不超過人民幣2,000元（新台幣8,800元），其中中興努比亞小牛的定價僅為人民幣800元（新台幣3,520元），AI大模型開始在大陸中低階手機上普及，漸成標配。

然而AI手機目前能提供的功能集中在人工智慧產生內容（AIGC）畫面消除、AI通話錄音和摘要等功能，各家廠商在AI手機的功能配置上尚未有太多差異。

財聯社報導，在智慧型手機市場競爭日益激烈的當下，AI技術的應用成為了各大廠商尋求差異化的關鍵點。

自2023年下半年起，華為、榮耀、小米、vivo和OPPO等龍頭手機廠商紛紛在自家的旗艦產品中搭載了AI大模型，試圖透過這項技術革新來吸引消費者，提升用戶體驗。

根據中國信通院的數據顯示，2024年1到2月，大陸市場手機出貨量4,603.5萬支，較去年同期成長14.6%。

近日紅米Redmi Turbo 3、真我GT6 Neo SE的發布，將AI大模型功能又下放到了中低階智慧型手機檔位，而中興的努比亞小牛更是在人民幣百元5G手機上搭載了AI大模型。

陸媒實際走訪線下門市後發現，消費者更重視手機的基礎效能，反而對於品牌宣傳AI功能感知不強。有消費者表示，手機錄音轉文字，很多手機幾年前就有了。至於生成摘要和生成文本的功能，很多網站都能提供這樣的服務，如阿里的通義千問、百度的文心一言。

小米集團總裁盧偉冰就曾微博發文稱，AI是未來，是無所不在的能力，但AI手機是噱頭。

OPPO線下門市店員表示，會向消費者介紹AI相關的功能，例如說AI消除照片中多餘的部分，通話錄音一鍵生成摘要等等，但是總體而言，手機用戶更為關心的還是拍照、續航和機器的整體性能。

另一家線下門市小米之家的店員，則是更著重於介紹小米14 Pro的徠卡影像和性能。該店員指出，小米徠卡影像也採用了AI增強技術，例如說拍攝遠處的照片，可以透過AI增強畫面的清晰度。

一般消費者對於距離自身最近的AI終端了解程度和付費的意願並不高。從實際應用來看，付費意願較強的領域基本上集中在文案創作、寫作等與內容製作和傳播相關的辦公領域，其中46%的個人用戶僅願意支付人民幣千元左右的費用。

人民幣 店員 消費者

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