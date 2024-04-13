大陸宣布汽車及家電等產品詳細計畫 支持消費者折舊換新
大陸商務部宣布汽車及家電等消費產品折舊換新詳細計畫，以提振國內需求。中央政府將對地方政府提撥資金，支持消費者折舊換新。
商務部指出，政府將「鼓勵金融機構合理地降低車貸的首付款門檻」，並鼓勵一些地方政府對消費者購買綠能型家電提供獎勵措施。
政府也將對消費者購買智慧型家庭用品提供獎勵，並鼓勵家庭汰換其他家用消費品。
官方聲明中指出，政府的目標是到2025年時，將舊家電的回收量比2023年提高15%，報廢車回收量更將提高50%。
經濟學者指出，汽車與家電折舊換新措施可能於今年稍晚時見到效果，不過新能源汽車業競爭激烈，可能使車價進一步下跌。
花旗分析師指出，當局有必要實施更多的支持政策，以促進國內需求。他們認為折舊換新計畫及大規模的設備升級是有效的政策工具。
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