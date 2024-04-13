互免簽證生效後 泰今年旅遊人次已破千萬！陸旅客占比近2成最高

泰國觀光局和移民局最新數據顯示，2024年截至4月9日，赴泰國的國際旅客已突破1,000萬人次，相比同期增加146%。其中中國大陸遊客人數最多，達192萬人次。

據中新社報導，泰國總理賽賽塔11日表示，泰中互免簽證措施取得良好效果。許多泰國遊客選擇到中國大陸旅遊，泰國飛往大陸的航班多次滿員。大陸是泰國的主要遊客來源地，泰國正採取多種措施，確保中國遊客赴泰旅遊的便利與安全。

中國大陸與泰國永久互免簽證3月1日正式生效，數據顯示1日當天大陸旅客赴泰旅遊年增率超過30%，泰國旅客赴陸旅遊訂單年增率更高達3倍，較2019年同期增加超過160%。

陸客是新冠疫情前泰國觀光業最主要客源之一，2019年全年有1,100萬陸客赴泰旅遊，去年初疫情解封後，赴泰陸客僅350萬人，人數落居馬來西亞遊客之後。

彭博新聞社報導，依賴旅遊業的泰國盡希望吸引更多遊客，以緩解出口低迷和全球需求疲軟等經濟問題，因此近幾個月積極與柬埔寨、老撾、馬來西亞、緬甸和越南等國討論類似歐盟申根簽證的想法，讓遊客在這六個鄰近國家之間移動暢通。